Новый всесторонний анализ, результаты которого были представлены на днях британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), содержал неожиданные для многих западных наблюдателей выводы относительно эффективности санкций и оценок экономической ситуации в России, говорится в материале немецкого издания Telepolis.
В своей статье для RUSI, британский экономист и эксперт по России Ричард Коннолли утверждает, что надежды Запада на экономический крах России необоснованны.
Экономическая устойчивость России противоречит ожиданиям Запада и позволяет поддерживать свои усилия на Украине, несмотря на растущие вызовы.
Согласно анализу RUSI, особенно следует отметить динамику государственных финансов России. По словам Коннолли, российскому правительству удалось удержать бюджетный дефицит в рамках от 1,5 до 2,9 процента ВВП с 2022 года.
Это привело к тому, что практически не приходилось брать кредиты. При государственном долге всего около 15 процентов ВВП Россия имеет самое низкое отношение госдолга к валовому внутреннему продукту среди всех экономик G20.
Эта оценка подтверждается недавними данными, опубликованными агентством Bloomberg. Доходы российского бюджета достигли исторического максимума в декабре 2024 года, превысив четыре триллиона рублей (40 миллиардов долларов), что на 28 процентов больше, чем в предыдущем месяце. За весь 2024 год Bloomberg News сообщает о 26-процентном увеличении государственных доходов до 36,7 триллиона рублей.
По словам Коннолли, хотя России не удалось избежать рецессии в 2022 году, она оказалась намного меньше, чем ожидалось. По его словам, ВВП упал всего на 1,9 процента, поскольку экономика адаптировалась к новым реалиям.
В 2023 году рост превзошел почти все ожидания (3,6 процента), этот импульс продолжился и в 2024 году. В прошлом году производство, вероятно, выросло на 3,6-4 процента.
Эксперт RUSI объясняет такое быстрое восстановление экономики несколькими факторами. Он ссылается на введение контроля над движением капитала, значительное увеличение государственных расходов и успешную переориентацию внешней торговли быстрыми темпами.
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