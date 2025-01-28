На Западе удивились тому, что Россия не берёт кредиты

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый всесторонний анализ, результаты которого были представлены на днях британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), содержал неожиданные для многих западных наблюдателей выводы относительно эффективности санкций и оценок экономической ситуации в России, говорится в материале немецкого издания Telepolis.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

В своей статье для RUSI, британский экономист и эксперт по России Ричард Коннолли утверждает, что надежды Запада на экономический крах России необоснованны.

Экономическая устойчивость России противоречит ожиданиям Запада и позволяет поддерживать свои усилия на Украине, несмотря на растущие вызовы.

Согласно анализу RUSI, особенно следует отметить динамику государственных финансов России. По словам Коннолли, российскому правительству удалось удержать бюджетный дефицит в рамках от 1,5 до 2,9 процента ВВП с 2022 года.

Это привело к тому, что практически не приходилось брать кредиты. При государственном долге всего около 15 процентов ВВП Россия имеет самое низкое отношение госдолга к валовому внутреннему продукту среди всех экономик G20.

Эта оценка подтверждается недавними данными, опубликованными агентством Bloomberg. Доходы российского бюджета достигли исторического максимума в декабре 2024 года, превысив четыре триллиона рублей (40 миллиардов долларов), что на 28 процентов больше, чем в предыдущем месяце. За весь 2024 год Bloomberg News сообщает о 26-процентном увеличении государственных доходов до 36,7 триллиона рублей.

По словам Коннолли, хотя России не удалось избежать рецессии в 2022 году, она оказалась намного меньше, чем ожидалось. По его словам, ВВП упал всего на 1,9 процента, поскольку экономика адаптировалась к новым реалиям.

В 2023 году рост превзошел почти все ожидания (3,6 процента), этот импульс продолжился и в 2024 году. В прошлом году производство, вероятно, выросло на 3,6-4 процента.

Эксперт RUSI объясняет такое быстрое восстановление экономики несколькими факторами. Он ссылается на введение контроля над движением капитала, значительное увеличение государственных расходов и успешную переориентацию внешней торговли быстрыми темпами.