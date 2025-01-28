ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться

4:26 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Вот уже почти месяц мы наблюдаем за страданиями наших соотечественников — жителей Приднестровья, оставшихся без газа после прекращения транзита через Украину.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Всё это время руководство ПМР уверяло своих граждан, что это всё временные трудности, и ситуация скоро разрешится. И вроде бы да, периодически наблюдаются какие-то подвижки. Будем надеяться, что этот кризис разрешится благополучно. Но всё же хочется задуматься на будущее — а можно ли было заранее "подстелить соломки"?

Вот именно с вопросами в такой тональности и обращаются к руководству приднестровцы. Один из популярных вопросов — а нельзя было создать хранилище газа, наподобие того, какие используется в Европе?

На что глава ПМР Вадим Красносельский уже отвечал:

"Газовое хранилище — это не гараж для машины. Газовое хранилище это тот объект. который получается в результате выработки природного газа из земли. В земле остается полость, и ее потом опять заполняют газом. Это и есть газовое хранилище

….Больше хранилища по-другому не строятся. Это не может быть сооружение из бетона и так далее…"

А раз в Приднестровье никогда не было добычи газа, то и создать такое хранилище там нельзя.

Варианты есть

Ну, на самом деле Красносельский немного лукавит. Хотя можно допустить, что он не совсем в теме. Газовые хранилища не обязательно создаются на месте выработанных месторождений. Хотя, безусловно, это самый популярный способ хранения газа. Наряду с этим используются:

водоносные пласты;

выработанные соляные шахты.

Так, например, в России в Рязанской области существует самое крупное в мире Касимовское подземное хранилище газа (ПХГ), созданное в водоносном слое земли. Его активная ёмкость порядка 9 млрд. кубометров, и может быть увеличена.

Чтобы представить территориальные масштабы этого объекта, заметим, что площадь этого ПХГ около 200 квадратных километров. Хотя глазами, конечно, мы его не увидим, поскольку оно под землей.

Это колоссальные цифры. Особенно по сравнению с территорией Приднестровья, протяжённость границы которого с Молдовой около 400 км.

Но опять же это не значит, что такой проект можно реализовать в Приднестровье. Нужны подходящие водоносные пласты. Да и такая ёмкость Приднестровью не нужна. А на вопрос, есть ли вообще такие водоносные пласты в Приднестровье, должны ответить геологи.

Но и это не весь набор способов хранения газа. Существуют и наружные ёмкости для хранения газа. И этот способ последние годы набирает все большую популярность, ибо многие страны хотят защититься от той турбулентности, которая наблюдается на газовом рынке в мире последнее время.

Никто не хочет однажды оказаться в роли Европы, потерявшей значительные объёмы газа, или на месте Приднестровья совсем без газа.

Внешнее хранилище имеет одно главное преимущество перед подземным. За счёт хранения газа в сжатом и сжиженном виде требуется места в 600 раз меньше, чем под землей. Но этот метод, конечно, более дорогостоящий. Требует больших капиталовложений на строительство самих хранилищ и обслуживающей инфраструктуры.

Независимость от трубы

С другой стороны, такие хранилища не обязательно привязывать к газопроводам. Поставку и загрузку газа в ёмкости можно выполнять с помощью цистерн на автомобильных газовозах. И в этом случае потребитель газа приобретает некоторую независимость от владельцев трубопроводов.

Стоило бы это больших денег? Конечно, стоило бы, но когда речь идёт о безопасности людей, вопрос о деньгах неуместен.

Увы, но в ситуации с Приднестровьем мы сталкиваемся со старой российской болезнью, выражаемой известной пословицей — "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Ну, с мужика-то действительно чего возьмешь, спрос невелик. А вот государственные мужи наверно могли бы перекреститься пораньше и поусерднее.

Уточнения

Вади́м Никола́евич Красносе́льский (укр. Вадим Миколайович Красносельський; род. 14 апреля 1970, п. Даурия, Борзинский район, Читинская область, РСФСР, СССР) — приднестровский государственный, политический деятель и деятель органов внутренних дел.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Ряза́нская о́бласть — субъект Российской Федерации в европейской части России, входит в состав Центрального федерального округа.

