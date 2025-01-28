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Олег Артюков

В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ

2:55
Экономика

Европа не смогла полностью отказаться от российского газа, нарастив его импорт до максимальных значений в 2024 году, говорится в материале британского издания Financial Times.

танкер со сжиженным газом
Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
танкер со сжиженным газом

Его автор отмечает, что хотя официально ЕС отказался от прямых поставок российского газа, Германия, например, продолжает закупать значительные объёмы сжиженного природного газа через другие страны ЕС.

"Морской импорт российского газа, который не подпадает под санкции, достиг в 2024 году рекордного уровня", — подчёркивается в материале.

Проблема заключается в том, что на внутреннем рынке ЕС отсутствует прозрачность, что затрудняет контроль и отслеживание происхождения поставок топлива.

Специалист по энергетической политике из Бельгии Ангелос Куицис отмечает, что это позволяет участникам схемы утверждать, что они не несут ответственности за рост спроса на российский СПГ.

Кроме того, немцы используют хитрость, указывая газ из бельгийских портов как "бельгийский" в немецких документах, хотя Брюссель не добывает газ.

В докладе, подготовленном немецкими экологическими группами German Environmental Aid и Urgewald, а также украинской неправительственной организацией Razom We Stand, утверждается, что и Украина всё ещё получает от трёх до 9,2 процентов газа из России через другие страны ЕС.

В материале также подчёркивается, что отсутствие прозрачности на внутреннем рынке газа в ЕС приводит к тому, что "вина перекладывается на другие государства", а в отношении российского СПГ не предпринимается никаких действий.

В результате ни один из членов ЕС не осознаёт в полной мере свою ответственность.

Россия по итогам 2024 года стала вторым поставщиком газа в ЕС после Норвегии, обогнав США, сообщили ранее в европейском аналитическом центре Bruegel. В частности, поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз выросли на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в 2024 году составил почти 21,5 млрд куб. м против 17,8 млрд куб. м годом ранее и 19 млрд куб. м в 2022 году. В частности, в декабре 2024 года российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 2,16 млрд куб. м — рекорд за все время наблюдений с 2019 года.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
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