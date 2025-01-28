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Любовь Степушова

Эксперт по ПВО Кнутов рассказал, когда откроются аэропорты юга России

4:21
Экономика » Прогнозы и статистика

Закрытые аэропорты юга России стали публиковать в большом количестве вакансии. О том, когда откроются воздушные гавани, рассказал специалист по ПВО Юрий Кнутов.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Закрытые аэропорты юга РФ стали публиковать вакансии

Более 150 свежих вакансий открыты в шести из десяти закрытых в связи с СВО аэропортах. Например, аэропорт Симферополя ищет 23 специалиста, в том числе инспектора по досмотру, кинолога, грузчика и водителя спецтехники. В Геленджике есть вакансии на 11 позиций. В организации "Аэродинамика", управляющей воздушными гаванями Краснодара, Сочи и Анапы, открыто 119 вакансий, из которых 46 — в аэропорту Краснодара и ещё 15 — в Анапе.

Открывать аэродромы на юге РФ рано, и дело не в дронах, которые летят даже до аэропорта в Казани (который не закрыт), а в ракетах ATACMS, Storm Shadow и SCALP дальностью 300 километров, сказал Pravda.Ru военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Лимитирующий фактор — ракетная угроза

По его словам, перехватить такие ракеты с кассетной боевой частью "не так просто", что представляет серьёзнейшую угрозу не только самолётам, но и пассажирам непосредственно в аэропорту. Поэтому все аэропорты, находящиеся до 300 километров от линии боевого соприкосновения (ЛБС), уже исключаются из планов по открытию, сказал эксперт.

Кроме того, Юрий Кнутов обратил внимание, что киевский режим налаживает производство дронов-ракет "Пекло", по сути, крылатых ракет с дальностью до 700 километров и средней скоростью 400 километров в час. Они оснащены чешскими турбореактивными двигателями и композитными материалами, что делает их менее заметными для ПВО. По словам эксперта, часть этих ракет будет использоваться в качестве приманок: в крайне дешёвом варианте, без начинки, — для того, чтобы отвлекать систему ПВО, которая будет тратить ракеты на их перехват. А реальные боевые ракеты будут идти уже во втором эшелоне.

"Существует угроза того, что такие удары будут наноситься по аэродромам", — сказал эксперт.

Аэропорты откроются, если будут договорённости о мире

По его словам, Россия работает над усилением ПВО, около недели-две назад было совещание военно-промышленной комиссии под руководством заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева по этой теме. Юрий Кнутов отметил, что российская разведка стала работать более эффективно по обнаружению мест производства ракет, которые уничтожаются ВКС РФ.

Эксперт считает, что аэропорты на юге страны будут открываться по мере освобождения Донбасса и по прояснению ситуации с заключением мирного договора.

"Сейчас же пока нет смысла этим заниматься в силу того, что есть определённый риск ракетных ударов. Тем более, в последнее время Украина всё чаще и чаще атакует мирные объекты преднамеренно", — уточнил Юрий Кнутов.

Как прокомментировал ситуацию с вакансиями холдинг "Аэродинамика", набор сотрудников не означает, что аэропорты откроют. Даже во время ограничений в аэропортах регулярно проводят тренировки и обучения сотрудников. В том числе, поддерживается постоянная укомплектованность кадрового состава аэропортов Анапы и Краснодара.

Режим ограничения полётов в аэропортах юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Речь идёт об авиаузлах в таких городах, как

  • Анапа,
  • Белгород,
  • Брянск,
  • Воронеж,
  • Геленджик,
  • Краснодар,
  • Курск,
  • Липецк,
  • Ростов-на-Дону,
  • Симферополь
  • и Элиста.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Пашковский" в Краснодаре может открыться для регулярных рейсов 25 декабря 2023 года, однако этого не произошло.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
 

Международный аэропорт федерального значения Краснода́р (также Па́шковский)— международный аэропорт федерального значения в Краснодаре. Расположен на восточной окраине Краснодара, в 12 км от его центра. На обслуживаемой аэропортом территории Краснодарского края проживает 3,7 млн человек. Идёт планировка проекта нового терминала аэропорта. С 24 февраля 2022 года по настоящее время аэропорт закрыт для гражданских судов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы аэропорт юрий кнутов
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