В США запаниковали из-за экономического плана Трампа

Высокие импортные пошлины и налоговые послабления, предложенные президентом США Дональдом Трампом, могут еще больше осложнить экономическое положение страны, считает старший аналитик Американского института предпринимательства Дезмонд Лакман. Соответствующий прогноз был озвучен им в статье для журнала National Interest. Pravda.Ru публикует перевод материала.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Совместное снижение налогов и тарифов на импорт только увеличит государственный долг и инфляцию.

О Бурбонах, восстановившихся после Французской революции и правления Наполеона, говорили, что они ничему не научились и ничего не забыли. Мы должны задаться вопросом, можно ли сказать что-то подобное о президенте Дональде Трампе с его предложенной экономической политикой по сокращению торгового дефицита. В свой первый день пребывания у власти он продемонстрировал все признаки планирования такой же политики по сокращению торгового дефицита, которая с треском провалилась в его первый президентский срок.

Одна вещь, которую господин Трамп не усвоил за время своего первого пребывания в Белом доме, заключается в том, что дефицит торгового баланса страны является результатом того, что страна тратит больше, чем производит. Или, как учил нас Кейнс, это результат того, что страна сберегает меньше, чем инвестирует. До тех пор, пока страна инвестирует больше, чем сберегает, у нее будет дефицит торгового баланса. Экономическая арифметика остается верной независимо от того, насколько высокий уровень импортных пошлин устанавливает страна.

Не сумев понять этот фундаментальный экономический принцип во время своего первого президентского срока, господин Трамп считал, что повышение тарифов — это верный путь к избавлению от торгового дефицита. Имея это в виду, он ввел 10-25-процентные пошлины на импорт из Китая на сумму около 380 миллиардов долларов, включая 25-процентный тариф на импорт стали и 10-процентный тариф на алюминий. Тем не менее, несмотря на эти тарифы, под его руководством дефицит торгового баланса США увеличился на 40 процентов с 480 миллиардов долларов в 2016 году до 680 миллиардов долларов в 2020 году.

Основной причиной увеличения дефицита стало то, что одновременно с повышением тарифов он ввел в действие масштабное снижение налогов в форме Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест от 2017 года. По данным Бюджетного управления конгресса, в течение следующего десятилетия этот законодательный акт увеличил дефицит бюджета где-то на 1-2 триллиона долларов. С точки зрения торгового баланса, снижение налогов Трампом привело как к снижению уровня сбережений в стране, что нашло отражение в увеличении дефицита бюджета, так и к увеличению уровня инвестиций за счет предоставления корпорациям налоговых льгот. Поэтому неудивительно, что дефицит торгового баланса увеличился во время первого президентского срока господина Трампа.

Перенесемся в сегодняшний день: господин Трамп предлагает повторить свою предыдущую комбинацию повышения тарифов и снижения налогов, но на этот раз "на стероидах". В ходе предвыборной кампании он пообещал ввести 60-процентный импортный тариф для Китая и один из 10-20-процентных тарифов для остальных наших торговых партнеров. Между тем, на этой неделе он сообщил, что с 1 февраля намерен ввести 10-процентный тариф для Китая и 25-процентный для Канады и Мексики. Он также распорядился провести обзор недобросовестной торговой практики Мексики, Канады и Китая, предположительно в качестве прелюдии к дальнейшему повышению тарифов.

По-видимому, не обеспокоенный тем фактом, что он унаследовал дефицит бюджета, составляющий около 6,5% ВВП, и государственный долг, который значительно превышает 100% ВВП, господин Трамп предлагает продлить действие Закона о сокращении налогов на 2017 год и отменить подоходные налоги на социальное обеспечение и чаевые. По данным Комитета по ответственному бюджету, в течение следующего десятилетия эти сокращения налогов увеличат дефицит бюджета на 7,75 трлн долларов.

Все это вызвало серьезные вопросы относительно рисков, которые предлагаемый господином Трампом экономический план представляет для американской и мировой экономик. Во-первых, несомненно, следует ожидать, что такая политика приведет к дальнейшему увеличению торгового дефицита, поскольку приведет к резкому сокращению государственных сбережений, одновременно стимулируя инвестиции. Во-вторых, следует ожидать, что она усложнит задачу Федеральной резервной системы по снижению инфляции за счет увеличения внутренних затрат на импорт. В-третьих, следует ожидать, что тарифы рассматриваемого размера вызовут ответные меры со стороны наших торговых партнеров, которые могут вернуть нас к политике "разори соседа" 1930-х годов, которая была столь разрушительной для международного экономического процветания. В-четвертых, существует вполне реальный риск того, что тарифы Трампа подтолкнут и без того испытывающую трудности и ориентированную на экспорт экономику Китая и Европы к рецессии. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на нашем экспортном секторе, нашей финансовой системе и прибыльности наших корпораций.

По всем этим причинам мы должны надеяться, что теперь, вступив в должность, мистер Трамп существенно смягчит свои предвыборные обещания по агрессивному повышению тарифов и снижению налогов. К сожалению, судя по его действиям за последние два дня, нет никаких признаков того, что он сделает это без какого-либо обвала на финансовом рынке.