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Дмитрий Плотников

Ил-96. Русский гигант-красавец современного неба

4:04
Экономика » Производство » Авиация

Самолёт Ил-96 практически не используется для массовых пассажирских перевозок. С 1996 года его называют "борт №1", на котором когда-то летал Борис Ельцин, а сейчас ― президент России Владимир Путин.

Ильюшин Ил-96 74393201005, Москва - Шереметьево RP30991
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильюшин Ил-96 74393201005, Москва - Шереметьево RP30991

Ещё три лайнера Ил-96 эксплуатируют на Кубе.

О чём речь

Ил-96 ― машина безопасная, но, чтобы с этим самолётом не возникло проблем, ему требуется частое плановое техническое обслуживание, которое занимает до 30 процентов всего времени эксплуатации. К примеру, техобслуживание самолёта "Боинг" занимает не более 7 процентов периода эксплуатации.

Российский Ил-96 имеет четыре двигателя (все современные лайнеры, и тот же "Боинг" ― всего два двигателя), что приводит к чрезмерному расходу топлива, и, соответственно, удорожанию стоимости каждого полёта. Но на момент создания первых Ил-96 другого способа поднять такую громадную машину в воздух у СССР ещё не было.

История создания и развития

Разработка Ил-96 началась в конце 1980-х годов на базе успешного Ил-86. Первый полет самолет совершил в 1988 году, а в начале 1990-х годов он уже начал коммерческую эксплуатацию. За годы своей службы Ил-96 неоднократно модернизировался, появлялись новые модификации с улучшенными характеристиками и более современным оборудованием.

Характеристики и модификации

  • Ил-96 выпускался в нескольких модификациях, каждая из которых имела свои особенности:
  • Ил-96-300: базовая модификация, рассчитанная на перевозку до 300 пассажиров.
  • Ил-96М: модификация с увеличенной дальностью полёта и улучшенным комфортом для пассажиров.
  • Ил-96-400: грузовая версия самолёта с большим грузовым отсеком.

Преимущества Ил-96

Высокая вместимость: Ил-96 способен перевозить большое количество пассажиров или грузов на дальние расстояния.

Дальность полёта: благодаря своим мощным двигателям и аэродинамической форме, Ил-96 может преодолевать большие расстояния без дозаправки.

Комфорт: салон Ил-96 оборудован по высоким стандартам, обеспечивая пассажирам максимальный комфорт во время полёта.

Надёжность: Ил-96 зарекомендовал себя как надёжный и безопасный самолёт.

Использование Ил-96

Ил-96 используется различными российскими авиакомпаниями для выполнения регулярных пассажирских и грузовых рейсов. Кроме того, лайнеры этого типа используются для перевозки высокопоставленных лиц и правительственных делегаций.

Будущее Ил-96

Несмотря на свой возраст, Ил-96 остается востребованным самолётом. Российские авиастроители продолжают работать над модернизацией и развитием этого семейства воздушных машин. Планируется создание новых модификаций Ил-96 с улучшенными характеристиками и более современным оборудованием.

Вывод

Да, Ил-96 — это гордость российской авиационной промышленности.Это широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт, спроектированный для перевозки большого количества пассажиров или грузов на дальние расстояния. Он стал первым советским широкофюзеляжным самолётом и до сих пор остаётся одним из самых крупных гражданским авиалайнером, произведенных отечественными инженерами. Ил-96 — это не просто самолет, это символ российской авиационной промышленности и гордость нашей страны.

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Новый Ил-96-400Т Тяжелый самолет-красавчик. Снаружи и внутри.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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