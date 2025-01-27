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Олег Артюков

ЕК отложит презентацию плана от отказу от российских энергоресурсов

2:33
Экономика

Европейская комиссия отложит публикацию дорожной карты, которая должна была представить план полного отказа Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявляла о работе над дорожной картой. Она отметила, что комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен обещал представить план в первые сто дней работы нового состава Еврокомиссии, то есть с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен был истечь в первой половине марта.

"Европейская комиссия, вероятно, отложит ранее запланированную публикацию дорожной карты, которая должна была представить план постепенного отказа от российских ископаемых энергоресурсов, включая сжиженный природный газ. Ожидается, что исполнительный орган блока представит план 26 марта, что на месяц позже, чем планировалось изначально", — говорится в сообщении агентства.

Ранее, в октябре 2024 года, агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа. По оценкам агентства, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из России к 2027 году, его поставки не сокращаются, а зависимость от российского газа немного увеличивается.

В настоящее время Россия обеспечивает около 20 процентов всего газового импорта ЕС, а в 2023 году эта доля составляла 15 процентов.

Между тем, стоит напомнить, что в мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, направленную на достижение "независимости" от российского газа к 2027 году.

Он предусматривает меры по замещению поставок российских энергоносителей:

  • экономия энергии,
  • диверсификация поставок,
  • быстрая замена ископаемого топлива за счет ускорения перехода Европы на экологически чистую энергетику,
  • разумное сочетание инвестиций и реформ.

Реализация этих мер должна позволить ЕС отказаться от использования 124 млрд кубометров газа в год.

Не совсем ясно, чем Евросоюз перестала устраивать программа RePowerEU, если теперь речь идёт о каком-то новом плане.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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