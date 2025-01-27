Volkswagen не против передачи части своих производств китайским компаниям

Представители Volkswagen в разговоре с Financial Times заявили о готовности рассмотреть возможность передачи избыточных производственных мощностей в Европе китайским автопроизводителям.
"Разумеется, об этом можно подумать", — сказал главный исполнительный директор Audi Гернот Делльне. По его словам, такой шаг позволит "снизить входной порог для этих конкурентов". "Я верю в свободную торговлю", — добавил он.
Ранее Audi заключила соглашение с китайской SAIC о производстве электромобилей в Китае для местного рынка. Делльнер предположил, что китайские бренды могут захотеть перенести этот опыт в Европу.
Главный финансовый директор Volkswagen также не исключает возможности передачи незадействованных производственных линий VW в Германии китайским компаниям.
"Мы открыты для любого диалога по любым вопросам с любыми партнёрами. В быстро меняющемся мире нужно рассматривать все варианты", — заявил он.
Продажи Volkswagen в Европе в прошлом году сократились на два миллиона автомобилей по сравнению с пятью годами ранее.
В прошлом месяце Volkswagen договорилась с профсоюзным движением о сокращении производственных мощностей в Германии вместо планировавшегося закрытия как минимум трёх заводов в стране.
В результате совокупная производственная мощность бренда, на который приходится около половины продаж всего автоконцерна, снизится к 2030 году примерно на 730 тысяч автомобилей в год.
Избыток мощностей начал расти в период пандемии, когда Volkswagen из-за снижения спроса стала отменять ночные смены. В 2024 году бренд выпустил около 900 тысяч автомобилей в Германии.
Для сохранения мощностей заводам Volkswagen необходимо достичь новых целей в области производительности, о которых пока не сообщается. В противном случае будет рассматриваться "альтернативное использование" этих площадок, включая их продажу.
Некоторые китайские автопроизводители рассматривают использование избыточных мощностей в Европе как способ расширить своё присутствие в регионе, отмечает Financial Times.
Китай на протяжении десятилетий был наиболее прибыльным рынком для Volkswagen, но за последние пять лет рыночная доля бренда там сократилась примерно вдвое из-за слабых позиций в быстрорастущем сегменте электромобилей.
Акции Volkswagen растут в цене на 1,8 процента на торгах в понедельник, сообщает "Интерфакс".
Стоит напомнить, что представители германских автоконцернов были резко против повышения Евросоюзом пошлин на электромобили из Китая. В Германии считали, что этом может повлечь за собой проблемы в Китае для европейских компаний.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.