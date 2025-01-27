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Олег Артюков

Volkswagen не против передачи части своих производств китайским компаниям

3:01
Экономика

Представители Volkswagen в разговоре с Financial Times заявили о готовности рассмотреть возможность передачи избыточных производственных мощностей в Европе китайским автопроизводителям.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

"Разумеется, об этом можно подумать", — сказал главный исполнительный директор Audi Гернот Делльне. По его словам, такой шаг позволит "снизить входной порог для этих конкурентов". "Я верю в свободную торговлю", — добавил он.

Ранее Audi заключила соглашение с китайской SAIC о производстве электромобилей в Китае для местного рынка. Делльнер предположил, что китайские бренды могут захотеть перенести этот опыт в Европу.

Главный финансовый директор Volkswagen также не исключает возможности передачи незадействованных производственных линий VW в Германии китайским компаниям.

"Мы открыты для любого диалога по любым вопросам с любыми партнёрами. В быстро меняющемся мире нужно рассматривать все варианты", — заявил он.

Продажи Volkswagen в Европе в прошлом году сократились на два миллиона автомобилей по сравнению с пятью годами ранее.

В прошлом месяце Volkswagen договорилась с профсоюзным движением о сокращении производственных мощностей в Германии вместо планировавшегося закрытия как минимум трёх заводов в стране.

В результате совокупная производственная мощность бренда, на который приходится около половины продаж всего автоконцерна, снизится к 2030 году примерно на 730 тысяч автомобилей в год.

Избыток мощностей начал расти в период пандемии, когда Volkswagen из-за снижения спроса стала отменять ночные смены. В 2024 году бренд выпустил около 900 тысяч автомобилей в Германии.

Для сохранения мощностей заводам Volkswagen необходимо достичь новых целей в области производительности, о которых пока не сообщается. В противном случае будет рассматриваться "альтернативное использование" этих площадок, включая их продажу.

Некоторые китайские автопроизводители рассматривают использование избыточных мощностей в Европе как способ расширить своё присутствие в регионе, отмечает Financial Times.

Китай на протяжении десятилетий был наиболее прибыльным рынком для Volkswagen, но за последние пять лет рыночная доля бренда там сократилась примерно вдвое из-за слабых позиций в быстрорастущем сегменте электромобилей.

Акции Volkswagen растут в цене на 1,8 процента на торгах в понедельник, сообщает "Интерфакс".

Стоит напомнить, что представители германских автоконцернов были резко против повышения Евросоюзом пошлин на электромобили из Китая. В Германии считали, что этом может повлечь за собой проблемы в Китае для европейских компаний.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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