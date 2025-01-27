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Олег Артюков

ЕС готовит новые соглашения в ответ на тарифную стену Трампа

2:39
Экономика

В свете угрозы со стороны президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Европы, страны Европейского союза активизировали заключение торговых соглашений, работа над которыми длилась десятилетиями. Об этом говорится в материале издания Politico.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
стена

"В ЕС поспешили заключить сделки, работа над которыми затягивалась на годы и даже десятилетия, и хотят построить новые отношения, чтобы компенсировать угрозы Трампа возвести тарифную стену вокруг США", — отмечается в публикации.

По словам неназванного европейского чиновника, приход Трампа к власти в США непреднамеренно способствовал заключению торговых соглашений между Евросоюзом и третьими странами.

В качестве примера издание приводит заключение соглашения о свободной торговле между странами ЕС и общим рынком стран Южной Америки Меркосур, обновление торгового соглашения с Мексикой, переговоры по которому затягивались в течение нескольких лет, а также расширение соглашений со Швейцарией и возобновление переговоров о заключении договора с Малайзией "после десятилетнего перерыва".

В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить десять процентов к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до пяти процентов ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить", сообщает агентство "Прайм".

Во время своего первого срока на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между США и их европейскими партнёрами назревала очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

Стоит заметить, что закон о противодействии инфляции был принят администрацией Джо Байдена. То есть противоречия в торговой сфере у Евросоюза и США были и есть отнюдь не только при Трампе.

При этом очевидно, что в ЕС хотели бы избежать повышения пошлин. Ради этого в Евросоюзе готовы, в частности, увеличить импорт энергоресурсов из Соединённых Штатов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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