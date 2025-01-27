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Любовь Степушова

Латинская Америка собирает саммит для отпора Трампу. Какие решения примет СЕЛАК?

Экономика » Правила игры » Законодательство

Гондурас собирает 30 января глав государств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) для выработки коллективной позиции по миграционной политике США после того, как Трамп поставил на колени Колумбию.

Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам
Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Петро оказался не Чавесом

США празднуют лёгкую победу над Колумбией, которая после отказа принять депортированных колумбийцев "без промедления согласилась на все условия президента Трампа" по их депортации.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро отказался принять самолёт с депортируемыми соотечественниками якобы потому, что они были в наручниках, унижающих человеческое достоинство.

"Вы можете с вашей экономической мощью и высокомерием попытаться устроить государственный переворот, как это сделали с Альенде. Но я умру в рамках своего закона, я сопротивлялся пыткам и буду сопротивляться вам", — сказал Петро.

Но через час умирать он передумал и приказал выслать за колумбийцам президентский самолёт.

У Колумбии нет опыта противостояния с США

За этот час президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети о введении торговых пошлин в 25% на колумбийские нефть, кофе, цветы, а также санкций против колумбийских чиновников, членов партии, семьи и сторонников правительства Петро.

Решение Трампа поддержали в США колумбийцы, которые легализовались. Конгрессмен от Флориды Карлос Хименес заявил, что в его округе проживает самая большая колумбийская община в стране, которая полностью отвергает решения Петро. Его противники нашлись и в самой Колумбии. Мэр Медельина Фико Гутьеррес заявил, что президент поставил под угрозу отношения со "стратегическим союзником", а его "высокомерие" наказывает всю страну и может привести к изоляции Колумбии.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что США и Колумбия договорились о "неограниченном приёме" нелегалов, а тарифные санкции отменяются.

Прецедент с Колумбией — первый опыт администрации Трампа по использованию экономических инструментов для достижения геополитических целей на "заднем дворе Америки". 

Латинская Америка в шоке, но сосредотачивается

С депортацией своих граждан, кроме потери валюты от экспорта, страны Латинской Америки потеряют денежные переводы от мигрантов, возвращенцы окажут давление на внутренний рынок рабочей силы, ухудшится криминогенная обстановка. Кстати, совсем не факт, что 25%-ное повышение тарифов на колумбийский кофе или нефть привело бы к их подорожанию на внутреннем рынке США. Найдутся другие поставщики в той же Латинской Америке, которые с радостью устранят конкурента в лице Колумбии.

Не думаем, что СЕЛАК консолидирован в этом вопросе и выработает какие-то общие подходы к миграционной политике Трампа, кроме выражения обеспокоенности и осуждения нарушения прав человека. 

Но у всех стран региона будет возможность переосмыслить свои подходы к сотрудничеству с США и стать менее зависимыми от них. Бразилия в БРИКС будет работать, туда будут вступать всё больше государств региона, чтобы освобождаться от американского неоколониализма, поднимать уровень жизни в своих странах. Известно, что быть другом США хуже, чем быть их врагом. Россия давно и постепенно отказалась от дружбы, и Вашингтон сегодня не имеет рычагов давления на РФ в тарифной войне.

Уточнения

Соо́бщество стра́н Лати́нской Аме́рики и Кари́бского бассе́йна (исп. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) - название регионального блока государств Латинской Америки и Карибского бассейна, основанного 23 февраля 2010 года . Сообщество было создано с целью более глубокой интеграции стран Латинской Америки и уменьшения влияния Соединенных Штатов на политику и экономику региона. 

Густаво Франсиско Петро Уррего  — колумбийский политический и государственный деятель, экономист и бывший повстанец. Сенатор (2014—2018), кандидат на президентских выборах 2010, 2018 и 2022 годов. Президент Колумбии с 7 августа 2022 года.

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. Тариф на импорт и экспорт в международной торговле называется таможенный тариф.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы колумбия дональд трамп густаво петро
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