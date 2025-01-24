Глава Euroclear предупредила об ответе России на возможную конфискацию активов

Генеральный директор Euroclear Валери Урбен предупредила о непредвиденных последствиях, если Европейский союз конфискует замороженные активы Центрального банка России.

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Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она вела переговоры с Россией. И некоторые варианты мирного урегулирования сопряжены с рисками, заявила Урбан в интервью Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Замороженные активы России могут стать предметом переговоров, добавила она, признав, что некоторые чиновники заинтересованы в продвижении идеи конфискации.

"Россия всегда может принять ответные меры, которые ещё больше дестабилизируют финансовые рынки", — сказала Урбен.

Базирующийся в Брюсселе клиринговый центр владеет большей частью активов Центрального банка России, которые были заморожены в рамках санкций, введённых ЕС и странами Группы.

Урбен подчеркнула важность передачи не только активов, но и обязательств в случае конфискации странами — членами ЕС, чтобы защитить Euroclear от последующих претензий России.

"Мы видели, что случилось с иранскими активами более 20 лет назад, — сказал Урбен. — Так что я думаю, что это не просто теория".

В декабре комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил, что блоку следует рассмотреть возможность принятия мер, помимо замораживания активов, включая, возможно, их конфискацию.

До сих пор ЕС использовал только прибыль, полученную от российских активов, для оказания помощи Украине. Полная конфискация остаётся гораздо более спорным вопросом с точки зрения международного права.

В соответствии с планом Группы семи союзники Киева одобрили механизм, согласно которому прибыль используется для обеспечения пакета кредитов для Киева на сумму 50 миллиардов евро (52,5 миллиарда долларов).

На счетах Euroclear находится большая часть замороженных активов России. В пользу конфискации высказываются США и Великобритания, в этих странах российских активов не так много по сравнению с Euroclear.

Среди государств Евросоюза отношение к идее более скептичное. Но смогут ли они противостоять давлению Вашингтона и Лондона, вопрос.