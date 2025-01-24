Глава OMV: Европа зависит от СПГ, отказавшись от трубопроводного газа из РФ

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что после того как ЕС отказался от трубопроводного топлива из России, Европа стала гораздо больше зависеть от поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сказал в интервью изданию Der Standard, которое было дано на полях Всемирного экономического форума в Давосе

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

"Впервые за более чем 60 лет у нас нет контрактов на поставку российского газа, и альтернативные источники стали играть важную роль. Однако Европа стала гораздо больше зависеть от поставок СПГ", — подчеркнул Штерн.

Глава австрийского концерна также отметил, что за последние несколько лет потребление природного газа в Европе резко сократилось из-за снижения производства и закрытия предприятий.

"Мы в Европе должны рассматривать избрание президента США Дональда Трампа как возможность, как повод снова взглянуть в будущее. За последние десять лет Европа не достигла достаточного прогресса в плане роста, повышения производительности и инноваций. Нам нужно наверстать упущенное и снова стать конкурентоспособными для инвестиций, продолжая снижать цены на энергоносители", — считает Штерн.

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45 процентов всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняли решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа после того, как Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях в ответ на санкции Евросоюза.

Однако за последние два года произошёл резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС — на 40 процентов по сравнению с уровнем 2021 года, отмечает ТАСС.

В мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, направленную на то, чтобы к 2027 году полностью отказаться от зависимости от российского газа.

О росте зависимости от поставок СПГ из США недавно заявлял вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Вообще, в Европе об этом говорят. Но тот же глава OMV рассчитывает на увеличение поставок из Соединённых Штатов.

Американский сжиженный природный газ обходится европейцам куда дороже, чем российский, поставляемый по трубопроводам. Из-за этого есть большие проблемы в производствах, где требуется природный газ. Например, в химической промышленности.

Однако в Евросоюзе рассчитывают полностью отказаться от импорта газа из России. В Еврокомиссии обещают в скором времени представить очередную стратегию на сей счёт.