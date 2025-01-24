Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать

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Виктор Орбан настаивает на вето Венгрии по продлению санкций против РФ. Евросоюзу выгоднее было бы самому быстро отменить санкции.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ орбан

Орбан настаивает на отмене санкций против РФ

21 января премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что откажется продлить с 31 января действие санкций ЕС (продлеваются консенсусом каждые полгода) в отношении России, если Брюссель не надавит на Украину с целью возобновления транзита газа. Как пишет Bloomberg, Орбан считает, что для этого нужен всего "один телефонный звонок из Брюсселя" в Киев.

Также Орбан предложил дождаться мнения Трампа о санкционном давлении на Россию.

В четверг, 23 января, дипломаты в Брюсселе стали апеллировать к посту президента США Дональда Трампа в социальной сети, где он сказал, что ужесточит санкции, если Москва откажется от "сделки по Украине".

"Я думаю, что Венгрии лучше всё уточнить со своим американским героем… Он, похоже, очень поддерживает санкции против России", — сказал Politico один дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Однако в пятницу, 24 января, выступая на государственном радио, Орбан подтвердил свою угрозу. Премьер заявил, что санкции обошлись Венгрии в 19 млрд евро с начала СВО.

"Вопрос о продлении санкций сейчас стоит на повестке дня, и я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжаться не может. Невозможно, чтобы Венгрия заплатила цену санкций в такой пропорции", — сказал Орбан.

Он также потребовал, чтобы украинцы "не атаковали маршрут, по которому газ поступает в Венгрию, полулегальными, легальными военными средствами".

По мнению Орбана, хотя между Венгрией и Брюсселем идёт спокойный диалог о прекращении санкций, если Будапешту это не удастся, то "земля упадёт на небо".

Замороженные активы вернутся в Россию

Как указывают западные СМИ, если ЕС не достигнет консенсуса, то самым быстрым последствием станет то, что замороженные российские средства, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, вернутся в ЦБ РФ. Запасного плана по предотвращению такого сценария нет, и даже Бельгия не может использовать указ 81-летней давности, позволяющий королю блокировать перевод активов в другую страну.

"Это Netflix. Это не реальная жизнь. Это никогда не ставилось на обсуждение", — сказал Politico один из чиновников, заявив, что средства хранятся в частной компании Euroclear, а не у бельгийского государства.

Евросоюз может стать участником Ялты 2.0, если отменит санкции

Для РФ эти споры внутри ЕС ничего не значат, момент отмены санкций всё равно наступит, а вот Европа если сглупит, то окажется в стороне от Ялты 2.0.

Вопрос сейчас решается не о перемирии на Украине, а о разделе сфер влияния после СВО, которую РФ всё равно завершит в свою пользу. Москва пойдёт на переговоры и раньше, если Трамп согласится урегулировать новый порядок мироустройства в рамках триумвирата США — Россия — Китай, где будут прописаны гарантии безопасности каждой из сторон.

В этом случае Европа и Украина будут вынуждены согласиться со "сделкой". Если же Европа одумается и снимет санкции, то она может быть включена в переговоры и будут учтены её пожелания.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель.Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».

