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Олег Артюков

Глава ВТО предупредила о серьёзном ударе для мировой экономики

2:32
Экономика

Потери мирового ВВП в результате ответных действий других стран на введение тарифов президентом США Дональдом Трампом могут составить двузначные цифры, что станет серьёзным ударом для мировой экономики.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По её словам, введение тарифов в 1930-е годы привело к усугублению Великой депрессии в США. Уже тогда стало ясно, что это ошибочная политика.

"Мы провели анализ. Если будут ответные действия на возможные тарифы США, будь то 25 процентов или 60 процентов, мы окажемся в ситуации, аналогичной той, что была в 1930-е годы, и столкнёмся с двузначными потерями мирового ВВП, — прогнозирует глава ВТО. — Это катастрофа. Пострадают все. А бедные страны пострадают ещё больше".

Оконджо-Ивеала также описала второй возможный сценарий, при котором мир разделится на два торговых блока, сообщает ТАСС.

В этом случае "в долгосрочной перспективе мы потеряем 6,4 процента реального мирового ВВП", что эквивалентно потере экономик Японии и Южной Кореи, считает глава ВТО.

В то же время она призвала участников дискуссии и политиков по всему миру сохранять спокойствие и дождаться реальных действий американского правительства.

В октябре во время предвыборной кампании Трамп заявил, что намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае своей победы на ноябрьских выборах президента.

В своей предвыборной программе он предлагал ввести десятипроцентные пошлины на импорт любых товаров, при этом импорт из Китая будет облагаться 60-процентными тарифами, а автомобили, произведённые за пределами США, — стопроцентными.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если Брюссель не увеличит закупки американской нефти и газа.

Также президент США обещал ввести 25-процентные пошлины на товары, поставляемые из Канады и Мексики.

Кроме того, Трамп заявил о готовности ввести стопроцентные пошлины на импорт из государств БРИКС. В том случае, если они откажутся в своих внешнеторговых расчётах т доллара.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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