Глава ВТО предупредила о серьёзном ударе для мировой экономики

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потери мирового ВВП в результате ответных действий других стран на введение тарифов президентом США Дональдом Трампом могут составить двузначные цифры, что станет серьёзным ударом для мировой экономики.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По её словам, введение тарифов в 1930-е годы привело к усугублению Великой депрессии в США. Уже тогда стало ясно, что это ошибочная политика.

"Мы провели анализ. Если будут ответные действия на возможные тарифы США, будь то 25 процентов или 60 процентов, мы окажемся в ситуации, аналогичной той, что была в 1930-е годы, и столкнёмся с двузначными потерями мирового ВВП, — прогнозирует глава ВТО. — Это катастрофа. Пострадают все. А бедные страны пострадают ещё больше".

Оконджо-Ивеала также описала второй возможный сценарий, при котором мир разделится на два торговых блока, сообщает ТАСС.

В этом случае "в долгосрочной перспективе мы потеряем 6,4 процента реального мирового ВВП", что эквивалентно потере экономик Японии и Южной Кореи, считает глава ВТО.

В то же время она призвала участников дискуссии и политиков по всему миру сохранять спокойствие и дождаться реальных действий американского правительства.

В октябре во время предвыборной кампании Трамп заявил, что намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае своей победы на ноябрьских выборах президента.

В своей предвыборной программе он предлагал ввести десятипроцентные пошлины на импорт любых товаров, при этом импорт из Китая будет облагаться 60-процентными тарифами, а автомобили, произведённые за пределами США, — стопроцентными.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если Брюссель не увеличит закупки американской нефти и газа.

Также президент США обещал ввести 25-процентные пошлины на товары, поставляемые из Канады и Мексики.

Кроме того, Трамп заявил о готовности ввести стопроцентные пошлины на импорт из государств БРИКС. В том случае, если они откажутся в своих внешнеторговых расчётах т доллара.