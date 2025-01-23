Без оглядки на Запад: Индия расширила пул российских страховщиков

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия расширила список российских страховых компаний, которые могут предоставлять услуги по страхованию судов, заходящих в порты страны. Эти изменения были отражены на сайте Главного управления судоходства Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

На сайте управления был опубликован список из 16 компаний, которые не входят в Международную группу клубов взаимного страхования судовладельцев, но имеют разрешение на предоставление услуг по страхованию судов, заходящих в порты Индии.

Среди них есть пять российских компаний, одна индийская компания, один иранский страховщик, а также компании из Европы, Азии и оффшорные компании, сообщает сайт Neftegaz. ru.

Среди российских компаний:

Страховая компания "Ингросстрах" — разрешение действует до 20 февраля 2029 года.

Страховая компания "Альфастрахование" — разрешение действует до 20 февраля 2030 года.

Страховая компания "Согаз" — разрешение действует до 20 февраля 2030 года.

Страховая компания "ВСК Страхование" — разрешение действует до 20 февраля 2030 года.

Страховая компания "Согласие" — разрешение действует до 20 февраля 2026 года.

Эти изменения были внесены после введения США масштабного санкционного пакета 10 января 2025 года. В рамках этого пакета санкций под ограничения попали не только российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, но и судовладельцы и их танкеры, а также крупные страховщики, предоставляющие услуги по морскому страхованию, такие как "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Также под британскими санкциями находятся "ВСК" и "Альфастрахование".

"Согласие", которое впервые получило одобрение от индийского регулятора судоходства, пока не внесено в санкционные списки ни одной западной страны. Это делает использование её страховок безопасным вариантом для операторов танкеров, которые поставляют российскую нефть в Индию.

Индия, занимающая третье место в мире по потреблению нефти, в январе-ноябре 2024 года импортировала из России 82,13 млн тонн нефти, что на 9,6 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным Bloomberg, за весь 2024 год Индия импортировала из России около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, что составило 37 процентов от общего объёма импорта.