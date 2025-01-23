Экспорт газа по "Турецкому потоку" вырос на треть

За первые три недели января 2025 года объём поставок российского газа в Европу по "Турецкому потоку" увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

С 1 января по 21 января через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", расположенный на болгаро-турецкой границе, было транспортировано 1,06 миллиарда кубометров газа. Это на 30,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объём поставок составил около 813,4 миллиона кубометров, отмечает агентство "Прайм".

В прошлом году российский газ поставлялся в Европу по двум маршрутам. Первый — газопровод "Балканский поток", который является частью "Турецкого потока". Он проходит через территории Болгарии и Сербии.

Из Болгарии, которая больше не покупает российский газ напрямую, энергоресурсы направляются в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии газ поступает на внутренний рынок страны, а также в Боснию и Герцеговину и Венгрию, сообщает агентство "Прайм".

Второй маршрут — украинский коридор. По нему газ получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии газ направлялся в Австрию, а также частично в Италию и Чехию.

Поставки газа по турецкому коридору в 2023 году увеличились на 22,3 процента, достигнув 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому — на 5,4 процента, до 16,1 миллиарда кубометров. При этом поставки по "Турецкому потоку" впервые превысили объёмы транзита через Украину.

Суммарно поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 13,4 процента, достигнув 32,75 миллиарда кубометров.

В настоящее время российский газ поступает в Европу только через территорию Турции. С 8:00 1 января, после истечения срока действия соглашения между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", подача газа через украинскую территорию была прекращена.

Российская компания заявила о невозможности осуществлять транзит газа через Украину из-за отсутствия технической и юридической возможности. Киев неоднократно заявлял о нежелании продлевать транзитное соглашение.