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Олег Артюков

Претензии Трампа на Арктику не подкреплены возможностями

Экономика

У России уже есть самый большой в мире ледокольный флот, но в 2024 году он пополнится новым атомным ледоколом проекта 22220 "Якутия", сообщает британское издание The Telegraph.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

"Якутия" — четвёртый из семи запланированных кораблей проекта 22220. Это огромное судно длиной 174 метра от носа до кормы и водоизмещением более 33 000 тонн. Корабль оснащён двумя ядерными реакторами, которые в сумме выдают 81 000 лошадиных сил. Однако для такой мощности "Якутия" не очень быстрая: максимальная скорость на открытой воде — всего 22 узла. Но корабль и не предназначен для скорости на открытой воде — его задача — ломать лёд в течение длительного времени.

"Якутия" и её близнецы проекта 22220 — самые большие и мощные ледоколы в мире, но они не вооружены. В Арктике российский флот также планирует использовать новые ледоколы проекта 23550, и первый из них, "Николай Зубов", был спущен на воду в конце прошлого года.

Корабли проекта 23550 не такие большие и неповоротливые, как проекта 22220. Их длина — всего 114 метров, а водоизмещение — 8500 тонн. C обычными двигателями они развивают скорость 18 узлов.

Россия — единственная страна, у которой есть атомные ледоколы, и единственная страна с военными кораблями ледового класса. У США всего два ледокола, оба с обычными двигателями, невооружённые, и они принадлежат Береговой охране. Одному из них больше полувека, а на другом недавно произошёл пожар, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Сейчас Береговая охрана покупает ещё один коммерческий ледокол, чтобы закрыть пробел до 2030-х годов, пока не будет готов запланированный флот из трёх ледоколов типа Polar Security Cutter.

Корабли класса Polar Security Cutter, как и большинство других судов Береговой охраны, предназначены только для лёгкого артиллерийского вооружения и будут значительно уступать российскому проекту 23550.

В составе Королевского флота Великобритании есть только один ледокол с обычным двигателем ("Защитник"), вооружённый всего несколькими пулемётами. В состав экипажа "Защитника" входит отряд Королевской морской пехоты, включая бойцов элитного подразделения, которые прошли подготовку в горах, — это лучшие специалисты Великобритании по арктической войне.

Кроме того, и у США, и у Великобритании есть атомные подводные лодки с ударными возможностями, которые вполне сопоставимы с российскими.

Однако стоит отметить, что претензии президента Дональда Трампа на Гренландию явно не подкреплены достаточными возможностями и военным превосходством.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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