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Любовь Степушова

Экономист Крупнов рассказал, как РФ переварит разрушенную враждебную Украину

4:46
Экономика » Прогнозы и статистика

Россия способна восстановить освобождённую территорию всей бывшей Украины, если будет следовать опыту Советского Союза.

Митинг в Донецке
Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Митинг в Донецке

Восстановление экономики исторических земель РФ — это вложение, а не затраты

На Западе есть уверенность, что ВС РФ не будут освобождать всю Новороссию до Днепра, не говоря уже о территориях до западных границ Украины, по двум причинам.

  1. Россия не переварит экономически разрушенные украинские города и промышленность. Есть, например, тезис президента США Дональда Трампа, что не хватит и ста лет, чтобы восстановить Донбасс.
  2. Не справится с "враждебным украинским населением".

С другой стороны, если Россия не зайдёт и не восстановит, то зайдут и восстановят другие враждебные ей силы.

Не надо смотреть на вопрос восстановления как на исключительно затратный, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, на самом деле это возможность вложиться и создать новые инфраструктурные отрасли в результате запуска процесса реиндустриализации.

"Без этого, конечно, просто так ни на что денег не хватит", — сказал эксперт в интервью Pravda.Ru.

Надо брать на вооружение опыт Советского союза

Юрий Крупнов напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны затраты на восстановление экономики были гиперколоссальные. Но за 15 лет страна была модернизирована, потому что экономика созидала.

"Советский Союз за 15 лет восстановления после Великой Отечественной войны построил 50 новых городов, и вырос на этом, и стал сильнее", — сказал Юрий Крупнов.

Эксперт уверен, что РФ нужна новая модель экономики, построенная на процессах созидания, чтобы производить ликвидную во всём мире продукцию. По его словам, надо строить сложную цифровую, транспортную, энергетическую и культурную инфраструктуру следующего поколения.

"Надо уходить от чисто сырьевой ориентации в производство мирового уровня и готовых инфраструктур, от мостов и самых разных транспортных систем до единых систем интернета, спутниковых систем, увязанных с наземными инфраструктурами", — сказал Юрий Крупнов.

Украинцам Россия предложит новый формат развития

Что касается враждебности украинского населения, то, по мнению эксперта, "биология может делать чудеса". А все эти "фантазии про враждебное и невраждебное" связаны с неспособностью властей РФ взаимодействовать с бывшими советскими республиками.

"Мы должны предлагать совершенно другую цивилизационную мощность, идею и втягивать население собственной страны в новый цивилизационный формат развития", — сказал эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в рамках прямого эфира по итогам 2024 года года подчеркнул, что России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории. Он сообщил, что программа по восстановлению Донбасса рассчитана до 2030 года. В течение ближайших трёх лет приведут в порядок дороги, инфраструктуру и социальные объекты. Некоторые объекты социального назначения уже введены в строй. Воссоздано 21 тысяча объектов, из них 11 тысяч — за счёт федерального бюджета, 10 тысяч — за счёт регионов-шефов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил в сообщении для президента, что для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей специалисты разрабатывают девять стратегических мастер-планов согласно особенностям каждого региона. Ключевым направлением на пути к развитию территорий он назвал улучшение жилищных условий. В ближайшие годы планируется ввести более трёх миллионов квадратных метров жилья.

Согласно бюджету РФ на 2025 год, на финансирование мероприятий госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" выделено 316,8 млрд рублей. Более 600 млрд рублей будет выделено в 2026–2027 годы.

Планами правительства намечено к 2030 году вывести регионы Донбасса и Новороссии на средний уровень развития других российских субъектов, в частности за счёт преференций свободной экономической зоны.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина донбасс владимир путин марат хуснуллин
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