Более 24 тысяч: подсчитано точное число санкций, введённых против России

В 2024 году США ввели против России 2295 новых ограничений, что на треть больше, чем в 2023 году, когда было введено 1734 санкции. С данными, представленными независимым аналитическим порталом Castellum, ознакомились РИА "Новости".

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

На втором месте по интенсивности введения санкций оказалась Швейцария, которая в прошлом году ввела против России 638 новых ограничений. В 2023 году эта страна ввела 763 ограничения против России.

Европейский союз в прошлом году ввёл 598 новых санкций против России, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

С момента начала специальной военной операции России на Украине и по состоянию на 19 января этого года, число санкций против России достигло 21 692. Треть из них были введены США — 6433 ограничения. Это почти в три раза больше, чем количество санкций, введённых Европейским союзом (2234).

С 2014 года коллективный Запад ввёл в отношении России 24 311 ограничений, что в 4,5 раза больше, чем в отношении Ирана, в 8,5 раз больше, чем в отношении Сирии, и в 11 раз больше, чем в отношении КНДР. Россия остаётся мировым лидером по количеству санкций, введённых против одной страны.

Дональд Трамп, став президентом США, заявил о возможности введения новых санкций против России, если российское руководство не пойдёт на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев законодательно запретил их проведение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если Украина хочет переговоров, то не нужны театральные жесты, а нужно отменить закон, запрещающий переговоры с Россией.

Напомним, сейчас приближается очередной срок продления санкций, введённых ранее Евросоюзом. Происходит это каждый полгода.

Однако в западной прессе появились материалы, что с продлением санкций могут возникнуть проблемы из-за позиции Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан неоднократно ранее заявлял, что санкции наносят ущерб экономике Евросоюза.

По словам анонимных европейских чиновников, плана Б у ЕС на данный момент нет. А если санкции не будут продлены, то Россия получит доступ к своим активам, а также будут сняты многие ограничения в торговле.