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Олег Артюков

Пошлины Трампа могут ослабить позиции США в мире

2:50
Экономика

Введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых ограничений и барьеров может привести к ещё большим экономическим потрясениям во всём мире и ослабить позиции Вашингтона на международной арене, говорится в материале, опубликованном в издании Foreign Affairs. 

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

"Агрессивная торговая политика Трампа, даже если она позволит добиться уступок от других стран, нанесёт ущерб более широким внешнеполитическим целям США, таким как сдерживание влияния Китая, усугубит глобальный экономический кризис и заставит другие государства искать способы защититься от следующей попытки Вашингтона воспользоваться своей мощью", — говорится в публикации.

Усиление протекционистских мер со стороны США создаёт возможности для конкурентов. В декабре Евросоюз заключил торговое соглашение с четырьмя странами Южной Америки, сформировав одну из крупнейших экономических зон в мире. Китай также продолжает расширять своё экономическое присутствие в Западном полушарии.

В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на товары из Евросоюза. Трамп заявлял о планах увеличить на десять процентов пошлины на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за увеличение расходов на оборону всех членов НАТО до пяти процентов от ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".

Во время своего первого срока на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий, напоминает РИА "Новости".

В конце 2022 года между США и их европейскими партнёрами назревал очередной торговый конфликт после того, как США приняли закон о борьбе с инфляцией, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз ввёл пошлины на американские товары.

Китайская сторона решительно отстаивает свои национальные интересы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга в среду. Она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении новых тарифов в отношении Китая.

Ранее Дональд Трамп допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля. Он связал это с контрабандой синтетического опиоида фентанила, который, по его словам, отправляют из Китая в Мексику и Канаду.

"Китай всегда решительно защищает свои национальные интересы", — подчеркнула Мао Нин. Она также отметила, что в тарифных войнах не может быть победителей.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы дональд трамп
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