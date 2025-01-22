Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В ЕС думают, как продлить санкции против России

2:59
Экономика

В ближайшие дни послы стран Европейского союза проведут несколько встреч, на которых будут обсуждаться возможности продления санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Если на этой неделе договориться не удастся, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел, которые должны встретиться в Брюсселе 27 января. По словам одного из источников, в настоящее время у Европейского союза нет "плана Б" для продления санкций, если Венгрия не изменит свою позицию.

Ограничения против России продлеваются каждые полгода. В следующий раз голосование по этому вопросу состоится 31 января. Для продления санкций необходимо согласие всех стран Европейского союза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в январе призвал отменить санкции против России. По его мнению, 15 пакетов ограничений наносят вред европейской экономике. "До этого ещё далеко, но нам нужно над этим работать", — добавил он.

В Будапеште пока не определились, поддерживать ли очередное продление санкций. "Я думаю, что прежде чем мы примем решение о продлении санкций ещё на шесть месяцев, следует спросить у будущей администрации США, как она видит будущее режима санкций", — объяснил ранее министр по делам Европейского союза Янош Бока.

Руководство Европейского союза настаивает на продлении ограничений до переговоров по российско-украинскому конфликту, поскольку санкции остаются рычагом давления на Москву, сообщает РБК.

"Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции" при преждевременной отмене ограничений, считает верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить экономическое давление до достижения сделки. Он также не исключил ужесточения санкций для давления на Россию. "Очень сложно достичь соглашения или договорённости, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов", — сказал государственный секретарь Марко Рубио.

Российская сторона требует отменить западные санкции, называя их нелегитимными и неэффективными. По мнению президента Владимира Путина, ограничения останутся надолго.

Ранее британское издание Financial Times отмечало, что в случае прекращения действия санкций замороженные активы окажутся в распоряжении России на следующий день, поскольку у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать

В случае утраты силы санкций прекратится также действие торговых и секторальных ограничений в отношении России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Прощай, очки: как лазерная коррекция возвращает зрение
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Простая японская техника антивозрастного макияжа, которая сделает ваше лицо моложе
Как приучить собаку носить одежду: пошаговое руководство
В активном поиске: каковы новые требования Google и их последствия
Дизайнерские приёмы: как избавиться от ощущения тесноты в комнате
Бордер-колли удивила своим необычным ритуалом, спасая свои игрушки от огня
Оружие для Киева под вопросом: что говорит Трамп?
ВСУ готовятся к наступлению в Курской области: что известно?
100 дней для мира на Украине: новое поручение Трампа
Сейчас читают
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Красота и стиль
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать Аудио 
И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней
Садоводство, цветоводство
И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Последние материалы
Как приучить собаку носить одежду: пошаговое руководство
В активном поиске: каковы новые требования Google и их последствия
Дизайнерские приёмы: как избавиться от ощущения тесноты в комнате
Бордер-колли удивила своим необычным ритуалом, спасая свои игрушки от огня
Оружие для Киева под вопросом: что говорит Трамп?
ВСУ готовятся к наступлению в Курской области: что известно?
100 дней для мира на Украине: новое поручение Трампа
Тайные туннели замка Сфорца: раскрыта загадка Леонардо да Винчи
"Спасите мою семью": последние минуты жизни сгоравшей заживо в отеле в Турции дочери консультанта сериала "Клюквенный щербет"
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.