В ЕС думают, как продлить санкции против России

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие дни послы стран Европейского союза проведут несколько встреч, на которых будут обсуждаться возможности продления санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Если на этой неделе договориться не удастся, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел, которые должны встретиться в Брюсселе 27 января. По словам одного из источников, в настоящее время у Европейского союза нет "плана Б" для продления санкций, если Венгрия не изменит свою позицию.

Ограничения против России продлеваются каждые полгода. В следующий раз голосование по этому вопросу состоится 31 января. Для продления санкций необходимо согласие всех стран Европейского союза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в январе призвал отменить санкции против России. По его мнению, 15 пакетов ограничений наносят вред европейской экономике. "До этого ещё далеко, но нам нужно над этим работать", — добавил он.

В Будапеште пока не определились, поддерживать ли очередное продление санкций. "Я думаю, что прежде чем мы примем решение о продлении санкций ещё на шесть месяцев, следует спросить у будущей администрации США, как она видит будущее режима санкций", — объяснил ранее министр по делам Европейского союза Янош Бока.

Руководство Европейского союза настаивает на продлении ограничений до переговоров по российско-украинскому конфликту, поскольку санкции остаются рычагом давления на Москву, сообщает РБК.

"Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции" при преждевременной отмене ограничений, считает верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить экономическое давление до достижения сделки. Он также не исключил ужесточения санкций для давления на Россию. "Очень сложно достичь соглашения или договорённости, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов", — сказал государственный секретарь Марко Рубио.

Российская сторона требует отменить западные санкции, называя их нелегитимными и неэффективными. По мнению президента Владимира Путина, ограничения останутся надолго.

Ранее британское издание Financial Times отмечало, что в случае прекращения действия санкций замороженные активы окажутся в распоряжении России на следующий день, поскольку у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать

В случае утраты силы санкций прекратится также действие торговых и секторальных ограничений в отношении России.