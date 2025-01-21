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Олег Артюков

В Германии объяснили успех российских компаний на рынке удобрений

4:18
Экономика

Европейские производители удобрений сталкиваются с новыми вызовами. Прежде всего, это связано с резким ростом цен на газ, который является ключевым компонентом производства удобрений. Кроме того, сохраняется острая конкуренция со стороны российских поставщиков, говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.

Фермеры
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Фермеры

Несмотря на недавнее повышение отпускных цен, крупные производители, такие как немецкая SKW Piesteritz, вынуждены сокращать производство. Восточногерманская компания, крупнейший в Германии производитель удобрений с содержанием аммиака, приостанавливает половину своих мощностей на неопределённый срок. Австрийский производитель LAN Nitrogen временно прекращает поставки на немецкий рынок.

Аналитики сельскохозяйственного портала "Агро сегодня" прогнозируют дальнейший рост цен на азотные удобрения. В январе химическая продукция уже была на 15 процентов дороже, чем в начале 2023 года. Это усугубляет давление на фермеров и приводит к росту цен на продукты питания.

Азотные удобрения производятся из природного газа, который также используется в качестве источника энергии в производстве. Более 80 процентов затрат на производство зависят от стоимости газа.

Согласно исследованию Фонда Генриха Белля, последствия резкого роста цен на удобрения в 2022 году отразились на стоимости продуктов питания. Некоторые виды сырья для производства продуктов питания, такие как зерно, растительные масла и молоко, в среднем по миру стали дороже на 44 процента. Удобрения стали одним из факторов инфляции.

Хотя в настоящее время цены на газ не достигли пиковых значений 2022 года, природный газ снова значительно подорожал — на 40 процентов в годовом исчислении, согласно данным энергетической биржи EEX. Это приводит к росту затрат производителей удобрений, которые пытаются компенсировать это повышением отпускных цен в начале этого года.

И оказывает значительное влияние на фермеров в Германии и Европе, поскольку многие из них всё ещё выжидают, прежде чем начать закупки азотных удобрений. Однако весной фермерам необходимо доставить питательные вещества для сельскохозяйственных культур на поля, чтобы обеспечить урожайность. Им придётся либо смириться с более высокими затратами, либо попытаться переложить бремя более высоких цен на продукты питания, как это было два года назад.

Европейские производители удобрений сталкиваются с новой проблемой — конкуренцией со стороны российских производителей. "Российские производители азота обычно предлагают в ЕС цены ниже уровня, необходимого для нашего выживания", — говорится в сообщении одного из производителей.

Российские производители получают выгоду от государственной цены на природный газ в своей стране, что позволяет им продавать дешевле, чем поставщики из ЕС, несмотря на высокие затраты на логистику. Импорт азотных удобрений из России не подпадает под санкции против Москвы.

В 2021/22 году Россия экспортировала в ЕС около 1,17 миллиона тонн удобрений. В 2023/24 году этот показатель уже составлял 1,78 миллиона тонн. С тех пор доля рынка неуклонно росла, и сейчас она составляет 30 процентов от общего объёма продаж в Европе.

Судя по всему, проблемы с конкуренцией будут решать при помощи санкций. Например, правительство Польши выступает за усиление ограничений на импорт удобрений из России. Это связано с тем, что ситуация на рынке и трудности сказываются на ведущем польском производителе химикатов Grupa Azoty. Группа является вторым по величине производителем азотных удобрений в ЕС, и одна треть её акций принадлежит государству.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа германия
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