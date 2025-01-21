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Олег Артюков

Европу предостерегли насчёт зависимости от импорта энергоресурсов из США

2:29
Экономика

На встрече, посвящённой вопросам энергетики, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Европа должна быть способна самостоятельно обеспечивать свои энергетические потребности, а не зависеть от поставок из США.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Хабек также призвал европейцев сохранять единство в свете прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа.

"В мире, где, как мы ожидаем, использование энергоресурсов в политических целях станет нормой, зависимость от них всегда будет проблемой", — сказал Хабек.

Он выразил опасения, что планы Трампа вводить тарифы на импорт могут привести к росту инфляции в США и Европе, а также ослабить экономический рост, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, Хабек назвал "фатальным сигналом для всего мира" решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату сразу после вступления в должность. По его словам, это "начало исторического краха".

В ответ на такие действия Трампа Европа должна продолжать переход к низкоуглеродной модели развития, считает Хабек.

В Германии готовятся к досрочным выборам, которые пройдут 23 февраля. Хабек является кандидатом в канцлеры от партии "Союз 90/Зелёные".

20 января Трамп заявил в Конгрессе, что примет меры по увеличению экспорта энергоресурсов. Он также пообещал "заполнить стратегические запасы нефти до самого верха".

Кроме того, президент США заявил, что страна снова станет промышленной державой, и для этого у неё есть огромные запасы нефти и газа, больше, чем у кого бы то ни было.

Стоит также напомнить, что Трамп ранее заявлял о возможности повышения пошлин на импортируемые из Евросоюза товары. И в ЕС к этим угрозам отнеслись серьёзно.

В качестве варианта того, как избежать такого развития событий, называлось увеличение импорта европейскими странами американских энергоресурсов. В Евросоюзе, в общем-то, и сами не против такого варианта.

Хотя не вполне понятно, как это будет "стыковаться" с заявлениями Хабека — и не только Хабека — насчёт того, что Европа не должна зависеть от поставок из Соединённых Штатов. Ведь из-за увеличения импорта зависимость только растёт.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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