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Любовь Степушова

ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа

4:14
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Некогда влиятельный экономический форум глобалистов в Давосе, возможно, в этом году собрался в последний раз. Ни одного влиятельного гостя, никаких глобальных инициатив.

Экономический форум в Давосе
Фото: World Economic Forum 2017 by U.S. Embassy Bern, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Экономический форум в Давосе

Трамп доминирует в Давосе, не явившись на ВЭФ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) начался в Давосе (Швейцария), где пройдёт c 20 по 23 января. Темой ВЭФ в этом году является "Сотрудничество в интеллектуальную эпоху", и повестка дня сосредоточена на пяти ключевых областях, а именно:

  1. переосмысление экономического роста,
  2. промышленность в интеллектуальную эпоху,
  3. инвестиции в людей,
  4. защита Земли
  5. и восстановление доверия населения к элитам.

Уже первый и последний пункты указывают на глубокий кризис среди либералов-глобалистов.

Подспудно главной у них будет другая тема: "Трамп и что с ним делать?". Тема первого дня так и называется — "Инаугурация президента Трампа: первые впечатления". По словам организаторов, уже полностью забронированы не мероприятия по защите климата, а посвящённые политике и экономике США.

Конечно, глобалисты попытаются разобраться, объединяться ли против Трампа или вписываться в его повестку. За кулисами будет совсем иной контекст, чем с трибуны.

Сам президент США не приедет, но выступит с видеообращением в последний день, отметая всё то, что раньше считалось важным на ВЭФ, — борьбу с изменением климата, безбарьерную торговлю, поддержку Украины. Дональд Трамп уже вышел из Парижского соглашения по климату, ВОЗ и хочет в ближайшее время ввести торговые пошлины на все страны, торгующие с США с профицитом. Он приостанавливает всю помощь другим странам до её аудита.

Глобалисты ещё попортят Трампу кровь

Россия не будет представлена, не приедут руководители Китая, Индии, Бразилии, которые ранее всегда присутствовали. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (практически уже не канцлер) — единственный глава правительства страны "большой семёрки", приехавший на это мероприятие.

Президент Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен уже выступила и сказала, что сегодняшний мир "всё ещё почти так же связан, как и прежде, но он также начал раскалываться по новым линиям". По её словам, "единый мировой порядок, который мы представляли себе 25 лет назад, не стал реальностью".

"Вместо этого мы вступили в новую эру жёсткой геостратегической конкуренции. Нам нужно будет работать вместе, чтобы избежать глобальной гонки на выживание", — сказала фон дер Ляйен.

Либералы ещё попортят Трампу кровь, но лидера не просматривается.

Владимир Зеленский явился и выступит лично. В прошлом году он был звездой на ВЭФ, и ему все обещали помощь, но в этот раз ему скажут, чтобы готовился к миру.

ИИ: объявлена гонка за владение миром

Согласно ежегодному опросу ВЭФ, 23% его участников считают, что вооружённый конфликт является риском номер один в мире в этом году. Экстремальные погодные условия заняли второе место, геоэкономическое противостояние — третье, а дезинформация — четвёртое.

Искусственный интеллект (ИИ) не вписывается в глобальную повестку, так как из семи крупнейших технологических компаний США только Microsoft отправила своего генерального директора в Давос, а пять (X*, Meta*, Amazon, Apple, Alphabet) воздержались. И что уж говорить об изоляционизме Трампа, если уходящая администрация Байдена на прошлой неделе ввела контроль над экспортом чипов ИИ во всём мире, за исключением 18 стран, что вызвало протесты со стороны таких технологических гигантов, как Huida Electronics и Oracle. Отныне конкуренция в этом секторе будет жесточайшая, кто выиграет, тот и будет выигрывать войны и управлять миром.

*- экстремистская организация запрещена в РФ.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен  — немецкий и европейский политический и государственный деятель, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии, первая женщина в этой должности.
 

 
Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы давос швейцария олаф шольц дональд трамп урсула фон дер ляйен
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