Глава ЕК заявила о заоблачной цене свободы от энергоресурсов из России

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ от российских энергоресурсов "свободой", но признала, что это решение обошлось европейским предприятиям и домохозяйствам в значительную сумму.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ урсула фон дер ляйен

"Импорт газа из России сократился почти на 75 процентов, мы закупаем в России лишь три процента нашей нефти и не покупаем уголь. Но за свободу приходится платить. Европейские потребители и предприятия столкнулись с высокими ценами на энергию, которые для многих ещё не снизились", — заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен снова обвинила Россию в "энергетическом шантаже", хотя все ограничения на поставки были приняты в Брюсселе.

В своей речи она не рассматривала возможность возобновления закупок в России, а заявила, что для решения энергетических проблем ЕС намерен увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США, развивать ветряную и солнечную энергетику, а также активно инвестировать в "чистую энергию нового поколения", включая "энергию ядерного синтеза и новые геотермальные технологии", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года Россия стала вторым по объёму поставщиком газа в ЕС после Норвегии, обойдя США. Это следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. В частности, поставки российского СПГ в ЕС выросли на 21%, достигнув рекордных 21,5 миллиарда кубометров.

Импорт СПГ из России в ЕС в 2024 году составил почти 21,5 миллиарда кубометров по сравнению с 17,8 миллиарда годом ранее и 19 миллиардами в 2022 году. В частности, в декабре 2024 года в Европу было поставлено 2,16 миллиарда кубометров российского СПГ — рекордный показатель за всё время наблюдений с 2019 года.

Суммарные поставки российского газа в ЕС в прошлом году составили около 54,45 миллиарда кубометров. Это больше, чем было поставлено из США (51,3 миллиарда кубометров), но меньше, чем из Норвегии (93,3 миллиарда кубометров). Таким образом, Россия стала вторым по объёму поставщиком газа в страны Евросоюза в 2024 году.

Поставки СПГ в ЕС из США (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошлого года снизились на 18%, до 54,6 миллиарда кубометров. Общий импорт СПГ в Европу в 2024 году, по данным Bruegel, составил 113,6 миллиарда кубометров, что на 15% меньше показателя 2023 года и минимум за три года.