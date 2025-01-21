Трамп предложил Евросоюзу способ избежать повышения пошлин

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вновь призвал Европейский союз увеличить закупки нефти и газа, чтобы избежать введения пошлин.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

"Они могут закупать нашу нефть и газ, — заявил Трамп журналистам в Белом доме после своей инаугурации в понедельник. — Мы исправим этот дефицит с Европейским союзом (в размере около 300 миллиардов) долларов либо с помощью пошлин, либо им придётся покупать нашу нефть и газ".

Европейский союз и правительства некоторых азиатских стран рассматривают возможность увеличения закупок энергии у крупнейшего в мире производителя сырой нефти и экспортёра сжиженного природного газа.

В прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею о том, что импорт из США может заменить потребление российского сжиженного природного газа блоком, говорится в материале агентства Bloomberg (перевод "ИноСМИ").

В краткосрочной перспективе у США не так много возможностей для увеличения экспорта сжиженного природного газа. Поскольку СПГ продаётся по долгосрочным контрактам, увеличение поставок в Европу потребовало бы от первоначальных покупателей газа согласия на перенаправление поставок, но это не увеличило бы объём экспорта из США.

Вместо этого европейские покупатели могли бы рассмотреть возможность обеспечения поставок с помощью долгосрочных соглашений с американскими проектами по сжижению природного газа, на создание которых уйдут годы.

Трамп стремится стимулировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в этой области в стране и отменив запреты на добычу нефти и газа на континентальном шельфе, которые фактически блокировали бурение в большинстве прибрежных вод США. Он также отменил запрет администрации Байдена на выдачу разрешений на строительство новых заводов по экспорту СПГ.

"Мы собираемся заработать много денег на энергии. У нас её больше, чем у кого-либо другого", — заявил Трамп, подписывая ряд указов сразу после вступления в должность.

Между тем, британское издание Financial Times сообщает, что Евросою не сможет в ближайшей перспективе нарастить импорт американского СПГ.

Согласно изданию, основная проблема заключается в том, что Евросоюз не может отказаться от более дешёвого российского топлива.

Так, в 2024 году европейские компании импортировали рекордные объемы СПГ из России. 2025 год также начался с максимумов — по данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 европейских стран импортировали 837,3 тысяч тонн российского СПГ.