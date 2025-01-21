Трамп предложил Евросоюзу способ избежать повышения пошлин

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вновь призвал Европейский союз увеличить закупки нефти и газа, чтобы избежать введения пошлин.
"Они могут закупать нашу нефть и газ, — заявил Трамп журналистам в Белом доме после своей инаугурации в понедельник. — Мы исправим этот дефицит с Европейским союзом (в размере около 300 миллиардов) долларов либо с помощью пошлин, либо им придётся покупать нашу нефть и газ".
Европейский союз и правительства некоторых азиатских стран рассматривают возможность увеличения закупок энергии у крупнейшего в мире производителя сырой нефти и экспортёра сжиженного природного газа.
В прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею о том, что импорт из США может заменить потребление российского сжиженного природного газа блоком, говорится в материале агентства Bloomberg (перевод "ИноСМИ").
В краткосрочной перспективе у США не так много возможностей для увеличения экспорта сжиженного природного газа. Поскольку СПГ продаётся по долгосрочным контрактам, увеличение поставок в Европу потребовало бы от первоначальных покупателей газа согласия на перенаправление поставок, но это не увеличило бы объём экспорта из США.
Вместо этого европейские покупатели могли бы рассмотреть возможность обеспечения поставок с помощью долгосрочных соглашений с американскими проектами по сжижению природного газа, на создание которых уйдут годы.
Трамп стремится стимулировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в этой области в стране и отменив запреты на добычу нефти и газа на континентальном шельфе, которые фактически блокировали бурение в большинстве прибрежных вод США. Он также отменил запрет администрации Байдена на выдачу разрешений на строительство новых заводов по экспорту СПГ.
"Мы собираемся заработать много денег на энергии. У нас её больше, чем у кого-либо другого", — заявил Трамп, подписывая ряд указов сразу после вступления в должность.
Между тем, британское издание Financial Times сообщает, что Евросою не сможет в ближайшей перспективе нарастить импорт американского СПГ.
Согласно изданию, основная проблема заключается в том, что Евросоюз не может отказаться от более дешёвого российского топлива.
Так, в 2024 году европейские компании импортировали рекордные объемы СПГ из России. 2025 год также начался с максимумов — по данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 европейских стран импортировали 837,3 тысяч тонн российского СПГ.
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