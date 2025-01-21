Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Трамп предложил Евросоюзу способ избежать повышения пошлин

2:56
Экономика

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вновь призвал Европейский союз увеличить закупки нефти и газа, чтобы избежать введения пошлин.

СНГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СНГ

"Они могут закупать нашу нефть и газ, — заявил Трамп журналистам в Белом доме после своей инаугурации в понедельник. — Мы исправим этот дефицит с Европейским союзом (в размере около 300 миллиардов) долларов либо с помощью пошлин, либо им придётся покупать нашу нефть и газ".

Европейский союз и правительства некоторых азиатских стран рассматривают возможность увеличения закупок энергии у крупнейшего в мире производителя сырой нефти и экспортёра сжиженного природного газа.

В прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею о том, что импорт из США может заменить потребление российского сжиженного природного газа блоком, говорится в материале агентства Bloomberg (перевод "ИноСМИ").

В краткосрочной перспективе у США не так много возможностей для увеличения экспорта сжиженного природного газа. Поскольку СПГ продаётся по долгосрочным контрактам, увеличение поставок в Европу потребовало бы от первоначальных покупателей газа согласия на перенаправление поставок, но это не увеличило бы объём экспорта из США.

Вместо этого европейские покупатели могли бы рассмотреть возможность обеспечения поставок с помощью долгосрочных соглашений с американскими проектами по сжижению природного газа, на создание которых уйдут годы.

Трамп стремится стимулировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в этой области в стране и отменив запреты на добычу нефти и газа на континентальном шельфе, которые фактически блокировали бурение в большинстве прибрежных вод США. Он также отменил запрет администрации Байдена на выдачу разрешений на строительство новых заводов по экспорту СПГ.

"Мы собираемся заработать много денег на энергии. У нас её больше, чем у кого-либо другого", — заявил Трамп, подписывая ряд указов сразу после вступления в должность.

Между тем, британское издание Financial Times сообщает, что Евросою не сможет в ближайшей перспективе нарастить импорт американского СПГ.

Согласно изданию, основная проблема заключается в том, что Евросоюз не может отказаться от более дешёвого российского топлива.

Так, в 2024 году европейские компании импортировали рекордные объемы СПГ из России. 2025 год также начался с максимумов — по данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 европейских стран импортировали 837,3 тысяч тонн российского СПГ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Отбеливание кожи лица: доступные и эффективные рецепты
Запор: главные причины и эффективные способы избавления
Болезнь любви: какие собаки могут болеть из-за разлуки с хозяином
Как часто следует менять программу тренировок для эффективного результата?
Как не испортить стиральную машину излишками порошка
Рынок мемкоинов: стоит ли инвестировать в токены знаменитостей?
Потрясающая клубника как на рынке: шесть секретов подкормки
Удары по голове пробуждают скрытый вирус, влияющий на здоровье мозга
Преодолейте страхи на дороге: советы для каждой женщины за рулём
Морозостойкий гриб-убийца: новая угроза для сибирских лесов
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья
Домашние животные
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Трамп угрожает ввести против России ещё более сильные санкции. Надо ли их опасаться? Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Болезнь любви: какие собаки могут болеть из-за разлуки с хозяином
Как часто следует менять программу тренировок для эффективного результата?
Как не испортить стиральную машину излишками порошка
Рынок мемкоинов: стоит ли инвестировать в токены знаменитостей?
Потрясающая клубника как на рынке: шесть секретов подкормки
Удары по голове пробуждают скрытый вирус, влияющий на здоровье мозга
Преодолейте страхи на дороге: советы для каждой женщины за рулём
Морозостойкий гриб-убийца: новая угроза для сибирских лесов
Порадуйте свою любимую изысканным завтраком: французские тосты
Не лишайте кота ласки: последствия для питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.