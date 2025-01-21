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Любовь Степушова

Трамп угрожает ввести против России ещё более сильные санкции. Надо ли их опасаться?

5:34
Экономика » Правила игры » Бизнес

Давление на РФ, которое обещает усилить Трамп, несёт для США настолько серьёзные экономические риски, что угрозы выглядят просто риторикой для устрашения Путина.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Трамп замыслил двойной удар по экономике России

Как говорил один известный герой кинофильма, "не будем нервничать и во всём спокойно разберёмся". Нас интересует позиция президента США Дональда Трампа по отношению к России, озвученная им в первые минуты работы в Белом доме.

Трамп пообещал, что если российский президент Владимир Путин не согласится с его планом урегулирования по Украине (а он не согласится по причине того, что перемирие не нужно, а нужен мир), то Трамп введёт против РФ новые санкции.

"Он (Путин) должен заключить сделку (по Украине). Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию и национальную беду", — сказал президент США.

Очевидно, что, во-первых, это будут санкции в "нефтянке" и газовой отрасли, и не только в плане торгового эмбарго или логистики. Вторым ударом намечено резко увеличить предложение американских энергоресурсов на рынке.

Трамп снял наложенные Байденом ограничения на добычу нефти и экспорт газа: "Мы будем бурить. Принцип: бури, детка, бури. Америка станет страной-производителем вновь. У нас есть огромные запасы нефти и газа. Мы снизим цены. Мы будем экспортировать наши энергоресурсы по всему миру".

Итак, главная надежда — на резкое снижение цен на нефть и газ на мировом рынке и развал РФ по примеру развала СССР.

"Чёрные лебеди" приплывут к Трампу отовсюду

Однако надо учесть, что себестоимость сланцевой американской нефти растёт. Согласно исследованию 2024 года, производителям нефти, работающим в регионе Пермского бассейна, необходимо, чтобы цены на нефть марки WTI составляли не менее 62 долларов США за баррель, чтобы рентабельно бурить новую скважину. В РФ себестоимость (безубыточность) составляет от 20 долларов за баррель на старых скважинах до чуть более 40 долларов на шельфе и 50 долларов на новых скважинах. То есть американцы не выдержат конкуренции, если сильно будут опускать цену на нефть, при этом у РФ есть поле для манёвра.

Кроме того, Саудовская Аравия не даст совместно с РФ в ОПЕК+ демпинговать на нефти. Потому что её бюджет на 85% формируется за счёт доходов от продажи нефти, а в России в 2025 году — на 27,1%.

Трампу также можно ждать "чёрного лебедя" из Канады, на товары которой он наложил пошлины в 25%. Сейчас 20% потребления нефти в США и почти 60% нефтяного импорта приходится на сырьё из Канады. Ответные меры Торонто по снижению поставок снизят экспортный потенциал США.

США экспортируют лёгкую нефть, а сами потребляют тяжёлую. Тяжёлая нефть есть у

  • Венесуэлы,
  • Канады,
  • Ирака
  • и России.

Если Трамп введёт санкции на покупку нефти из Венесуэлы, Ирана и РФ (как намечает), а Канада сама откажется, то будет мгновенный коллапс американской нефтепереработки.

Перечисленные риски настолько велики, что Трамп, похоже, просто ловит хайп на своих угрозах в отношении РФ. Его задача — выставить максимум требований, чтобы испугать и заставить принять его предложения. Но Путин не из мальчиков для битья.

БРИКС усилится после введения торговых пошлин Трампом

Ещё один озвученный Трампом способ заставить Путина отступить — это санкции на БРИКС в 100% торговых пошлин. Мыслит, вероятно, так: развалим БРИКС, развалим Россию. Но Россия торгует с США минимально, ураном, например, то есть необходимыми США товарами. Эти товары будут выведены из-под санкций. Страны же БРИКС, сильно завязанные на США, будут простимулированы вводить валюту и систему оплаты БРИКС, чтобы выйти из-под фискального наблюдения США.

Каждая из них найдёт свои контрмеры. В Индии, например, уже говорят о вмешательстве во внутренние дела и выдавливают платёжные системы Visa и MasterCard с местного рынка. Так, индийская UPI в настоящее время обрабатывает 71% транзакций на местном финансовом рынке, а также более трети платежей физических лиц за товары и услуги.

Не говоря уже о том, что все страны БРИКС перешли на взаимную торговлю в местных валютах наиболее значимыми товарами. Чем быстрее будет снижаться уровень торгово-экономического сотрудничества между США, Индией и Китаем, тем России лучше. Тем больше будет терять влияние проамериканский клан в элитах этих стран. Индия ускорит строительство коридора Север — Юг из РФ и будет зарабатывать на удешевлении логистики. Китай выстроит свои торговые потоки по Северному морскому пути. Это российская логистика, а, как известно, кто контролирует логистику, тот контролирует всё.

Уточнения

Нефть низкопроницаемых коллекторов или сланцевая нефть — углеводородные ресурсы, состоящие из лёгкой нефти, находящейся в коллекторах с низкой проницаемостью (плотных), таких как сланцы, плотные песчаники, известняки.
 

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нефть брикс украина дональд трамп владимир путин
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