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Олег Артюков

Пока ЕК думает о стратегии по отказу от газа из России, компании увеличивают импорт из РФ

2:32
Экономика

В то время как Европейская комиссия разрабатывает новую стратегию отказа от российского газа, европейские потребители увеличивают объёмы его закупок.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

На пресс-конференции представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Россия продолжает поставлять газ в Европу. Она также упомянула о "значительных результатах" работы по снижению зависимости от российского газа, но не уточнила, в чём именно они заключаются.

Итконен сообщила, что до середины марта Еврокомиссия представит новую стратегию по снижению зависимости от российских энергоносителей. Однако она не пояснила, в чём именно заключается проблема с текущей стратегией RePowerEU.

Ранее газета Politico сообщила, что за первые две недели января поставки сжиженного природного газа из России в ЕС достигли 837,3 тыс. тонн, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики Kpler отмечают, что из-за холодной погоды и недостаточного производства ветровой энергии европейцам приходится увеличивать закупки газа у России. При этом почти весь объём сжиженного газа поступает с проекта "Ямал СПГ" по долгосрочным контрактам, что означает, что Европа не закупает дополнительные объёмы на спотовом рынке.

С 1 января прекратились транзитные поставки газа через украинскую газотранспортную систему в ЕС. Однако это не повлияло на спрос на российский газ в Европе, поскольку газ из США и Катара стоит дороже, отмечает издание "Нефть и капитал".

План REPowerEU был представлен в 2022 году, затем в него вносили коррективы. Он предусматривает меры по замещению поставок российских энергоносителей:

  • экономия энергии,
  • диверсификация поставок,
  • быстрая замена ископаемого топлива за счет ускорения перехода Европы на экологически чистую энергетику,
  • разумное сочетание инвестиций и реформ.

Реализация этих мер позволят ЕС отказаться от использования 124 млрд кубометров газа в год.

Вообще, реализация плана рассчитана до 2030 года. Однако сейчас на очереди некие новые инициативы. А пока суть да дело, европейские потребители увеличивают экспорт газа из России.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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