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Олег Артюков

ЦБ РФ оценил запасы золота в резервах

4:28
Экономика

В материалах Центрального банка Российской Федерации сообщается, что объём монетарного золота в международных резервах страны за 2024 год остался неизменным и на 1 января 2025 года составил 75 миллионов унций (2332,76 тонны). Столько же было и 1 января 2024 года. То есть за год запасы золота не изменились.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Однако стоимость золота в резервах за прошедший год увеличилась на 25,27 процентов — до 195,707 миллиарда долларов на 1 января 2025 года с 155,858 миллиарда долларов на 1 января 2024 года. Доля золота в международных резервах выросла за год до рекордных 32,13 процентов с 26,04 процентов.

В декабре 2024 года стоимость золота в резервах незначительно снизилась — на 1,23 процента, а доля золота в составе международных резервов также уменьшилась с 32,14 процентов на 1 декабря.

Центральный банк Российской Федерации возобновил публикацию данных об объёмах золота в международных резервах страны после годового перерыва в марте 2023 года, напоминает агентство "Прайм".

За 2023 год объём золота в резервах Центрального банка Российской Федерации остался неизменным и на 1 января 2024 года составил 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.

В 2022 году запасы монетарного золота в международных резервах Российской Федерации снизились на 0,14 процентов — до 2298,547 тонны. В 2021 году запасы увеличились до 2301,657 тонны, а в 2020 году также выросли до 2298,547 тонны.

В течение 2019 года Центральный банк Российской Федерации увеличил резервы в золоте на 7,5% (158,6 тонны), и на 1 января 2020 года они составили 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны).

В 2018 году Центральный банк Российской Федерации купил 273,715 тонны золота, и на 1 января 2019 года резервы в золоте составили 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). В 2017 году запасы золота в резервах Российской Федерации выросли на 13,87 процентов (223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

Напомним, среди в западной прессе довольно часто публикуются материалы, что Россия делает ставку на золото после того, как США и Евросоюз ввели ограничения в финансовой сфере.

Однако в отличие от многих других стран, судя по данным Центробанка, запасы золота остаются стабильными уже несколько лет.

Что же касается изменения цены, то она зависит от изменения стоимости драгоценного металла. Весь прошлый год цена на золото стабильно росла. Соответственно, росла и стоимость золотых запасов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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