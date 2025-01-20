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Олег Артюков

Ответные меры России на 15-й пакет санкций ЕС не заставил себя ждать

2:59
Экономика

Страны Запада ввели экономические ограничения в отношении России, которые должны были лишить её основных источников дохода. Недавно Европейский союз принял новый, пятнадцатый по счёту, пакет санкций, направленных на энергетический сектор Российской Федерации.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Ответные меры со стороны России не заставили себя долго ждать, и первыми их ощутили на себе Польша и Германия, сообщает издание Eswinoujscie (перевод АБН24).

"Россия наносит ответный удар. <…> В России значительно повысили таможенные пошлины на импортное пиво из стран, которые считаются недружественными, включая Германию и Польшу. Это решение стало ответом на западные санкции против России и будет иметь последствия как на российском, так и на европейском рынке пива", — пишет автор польского издания.

С начала года таможенная пошлина на импортное пиво выросла в десять раз — с десяти евроцентов до одного евро за литр. Это изменение затронет производителей из стран Европейского союза, в первую очередь из Германии и Польши, которые являются основными экспортёрами этого напитка на российский рынок.

В настоящее время импортное пиво занимает около 25 процентов российского рынка пива (отметим, что есть и другие оценки, по которым доля импортного пива заметно меньше). Повышение таможенных пошлин приведёт к значительному росту цен на эту продукцию, что может снизить интерес российских ритейлеров к её приобретению. Эксперты прогнозируют существенное сокращение экспорта пива из Германии и Польши в Россию, и производители из этих стран будут вынуждены искать новые рынки сбыта.

"Действия России рассматриваются как часть более широкой экономической стратегии, направленной на оказание давления на страны Европейского Союза. Повышение тарифов может негативно повлиять на торговый баланс Германии и Польши, одновременно поддерживая развитие местных производителей пива в России", — говорится в материале польского издания.

По оценкам журналистов Eswinoujscie, действия России негативно скажутся на польских и немецких производителях пива. Многим из них грозит значительное снижение доходов. Смогут ли они компенсировать потери, перенаправив экспортные потоки — вопрос открытый.

В конце 2024 года Россия повысила пошлины на пиво из недружественных стран. По оценкам экспертов, цена импортного пива у дистрибутора повысится примерно на 130-140 рублей за литр или 65-70 рублей за банку пива.

При этом существует мнение, что вырастут поставки из стран, которых повышение пошлин не затрагивает. Например, из Китая.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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