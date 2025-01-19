Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама

Российские ресурсы перепечатывают западные СМИ о катастрофическом положении экономики Венесуэлы и предрекают гибель "режиму Мадуро". Это от незнания обстановки в стране и вокруг.

Фото: Own work by EneasMx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манифестация в Венесуэле в поддержку президента Николаса Мадуро

Трамп задумал разрушить Венесуэлу

Издание Axios разразилось статьёй, в которой указывает, что президент США Дональд Трамп рассматривает "смену режима в Венесуэле" как один из ключевых внешнеполитических приоритетов, так как это "центр проблем Латинской Америки". Президента Николаса Мадуро источники издания обвиняют в фальсификации выборов, аресте оппозиционных лидеров и даже в угрозах вторжения "на территорию США в Пуэрто-Рико".

Среди других претензий — активное сотрудничество Каракаса с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, которые, якобы производят беспилотники на территории Венесуэлы.

Таким образом, в статье присутствует набор стандартных обвинений против стран Латинской Америки, которые оправдывают любую агрессию США.

Экономика Венесуэлы не плохая и не хорошая, она социалистическая

Многие российские ресурсы, перепечатывая западные СМИ, делают вывод о том, что Россия лишается последнего союзника в Латинской Америке. Среди факторов развала Венесуэлы называют эмиграцию и катастрофическую инфляцию.

Чтобы понять, что представляет собой её экономика, надо вспомнить экономику Советского Союза позднего периода. Это была вывозная экономика, ориентированная на содержание армии и союзников за рубежом. В ней присутствовал дефицит товаров, чёрный рынок, уравниловка, идеологические рамки, но уже присутствовала свобода слова и зачатки частного сектора. Были в этой экономике и преимущества. Это бесплатные: жильё, образование, здравоохранение, занятия спортом, дешёвые коммунальные услуги. Заметим, что "бесплатность" вытекала из-за системы государственного перераспределения доходов. Если инженер зарабатывал 500 рублей, то ему платили 120, а остальное он "отдавал" государству, которое этот доход распределяло по своему усмотрению.

Вторым источником советского (и венесуэльского) социализма являлись доходы от экспорта нефти и другого сырья. И как только цена нефти стараниями США упала до 10 долларов за баррель, социализм в СССР стал рушиться на глазах. Предложение не успевало за спросом, а на Западе был пример капиталистического общества благоденствия.

Экономика Венесуэлы — не плохая и не хорошая, она социалистическая. У неё много неудач, но много и хорошего. Во всяком случае в стране не увидишь брошенного ребёнка, копающегося в мусоре, как в соседней Колумбии — образце демократии по-американски.

Мадуро сделал выводы и прислушивается к советам

Сейчас Россия в Венесуэле работает совместно с Китаем и не в плане пропаганды (как советуют "умные" Telegram-каналы), а в реальном секторе. В последние годы в Каракасе отказались от регулирования торговли, туризма, производства продуктов питания, товаров повседневного спроса и так далее. Президент Венесуэльской конфедерации промышленников Луиджи Писелла сообщил, что правительство планирует передать частному капиталу 350 компаний, которые государство взяло под свой контроль за последние два десятилетия. Также был декриминализирован доллар, что снизило инфляцию и ликвидировало чёрный рынок. Эти меры положили конец острой нехватке продуктов питания и лекарств. По данным Центрального банка Венесуэлы (BCV), страна вышла из гиперинфляции, в которую она вступила в 2017 году, и имеет экономический рост в течение последних трёх лет.

Кроме того, были налажены отношения с крупным бизнесом, ему было сказано — не лезть в политику. Персональные санкции США также побудили предпринимателей инвестировать в бизнес, чтобы в собственной стране развивать сферу качественных услуг. Между национальной, региональной и муниципальной исполнительной властью, профсоюзами и всеми секторами экономики были четко сформулированы правила общения, и все работают для решения экономических проблем. Поэтому новый венесуэльский Гуайдо — Гонсалес, обречён на забвение.

Венесуэла готова к давлению Трампа

Представляется, что социализм в Венесуэле можно свалить лишь при сильном падении цены на нефть, и самые тяжёлые времена были, когда когда цена нефти упала до 25 долларов за баррель во времена ковида.

Это сейчас маловероятная перспектива, так как санкции против "нефтянки" РФ и Ирана Трамп предполагает увеличивать, да и "ОПЕК плюс" не даст цены обвалить. Кроме того, в Венесуэле присутствуют американские нефтяные компании, такие как Chevron Corp. Их можно заставить уйти, но тогда надо будет реконструировать НПЗ в Техасе под более лёгкую нефть. Трамп на это не пойдёт. Это огромные инвестиции, первоначальная потеря рабочих мест и убытки.

Желание задавить Мадуро у Трампа, конечно, есть (и прибрать к рукам нефть), но такого рода желаний у него очень много. Поэтому придётся выбирать. Мадуро — это не мальчик для битья, у него есть широкая поддержка в стране, лояльные силовики и железные нервы.

Уточнения

Никола́с Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013), вице-президент Венесуэлы (2012—2013). С 5 марта по 19 апреля 2013 года, после смерти Уго Чавеса, исполнял обязанности Президента Венесуэлы.



Эдмундо Гонсалес Уррутия — венесуэльский оппозиционный политик, дипломат и политолог. Ранее работал послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире. Гонсалес также входит в редакционную коллегию газеты El Nacional. Являлся кандидатом в президенты от политического альянса «Единая платформа» на президентских выборах в Венесуэле 2024 года.

