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Олег Артюков

ЕС рекордными темпами закупает российский СПГ

3:01
Экономика

В начале 2025 года Европейский союз активно закупает российский сжиженный природный газ, причём объёмы закупок достигают рекордных значений, говорится в материале издания Politico.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Данные, предоставленные аналитической компанией Kpler и проанализированные Politico, показывают, что за первые две недели 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тысячи метрических тонн сжиженного природного газа из России. Это рекордный показатель по сравнению с 760,1 тысячами тонн за аналогичный период прошлого года.

В 2023 году, согласно данным издания, этот показатель составлял 598,2 тысячи тонн, а в 2022 году — 749,9 тысячи тонн. В 2021 году объём импорта составлял 310 тысяч тонн.

Старший аналитик Kpler по сжиженному природному газу Чарльз Костерус отметил, что с середины декабря в регионе установилась холодная погода, а ветрогенерация не достигла своего максимума. По его словам, 95-96% российского сжиженного природного газа, поставляемого в Европу, производится на заводе на Ямале.

"Большинство этих объёмов — это долгосрочные контракты", — добавил Костерус.

Крупнотоннажный сжиженный природный газ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин 2" (9,6 миллиона тонн в год).

Среди других экспортных заводов по сжижению газа — принадлежащие компании "Новатэк" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год.

Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщил, что Россия планирует экспортировать 33 миллиона тонн сжиженного природного газа в 2024 году, как и годом ранее.

По его словам, суммарный экспорт российского газа в страны Европы в 2024 году на 18-20 процентов выше результата прошлого года, за 11 месяцев объём поставок — и трубопроводного газа, и СПГ — превысил 50 млрд куб. м газа.

"Несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ высокоэкологичный продукт, он востребован. И с точки зрения логистики российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены", — сказал Новак.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз александр новак
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