Норвегия сократит добычу газа и откроет возможности для России

3:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Через десять лет Норвегия вдвое сократит добычу нефти и природного газа, что открывает новые перспективы для России.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Платформа

По мнению Андреаса Шредера из Independent Commodity Intelligence Services, сокращение производства нефти и газа в Норвегии может привести к тому, что российские энергоносители снова будут востребованы в ЕС, говорится в материале британского издания The Daily Telegraph.

Эксперт считает, что по мере роста цен из-за сокращения норвежского производства призывы открыть доступ для российского природного газа будут звучать всё громче.

Норвежский регулятор ранее сообщил, что в прошлом году страна произвела 240 миллиардов кубометров нефтяного эквивалента, что стало рекордным показателем за последние 15 лет. Однако к 2035 году производство упадёт до 110 миллиардов кубометров нефтяного эквивалента из-за истощения запасов.

Спад добычи начнётся уже в конце текущего десятилетия, и инвестиции в нефтегазовую отрасль могут лишь замедлить этот процесс.

Больше всего от сокращения добычи в Норвегии пострадает Великобритания. В 2024 году эта страна импортировала из Норвегии 29 миллиардов кубометров метана, а собственная добыча на шельфе составила 26 миллиардов кубометров. Однако с 30-х годов добыча газа на британском шельфе упадёт на 70 процентов.

Даже норвежский регулятор прогнозирует пик добычи в следующем году, а затем спад без новых открытий и инвестиций для повышения эффективности производства.

Однако мир стоит на пороге запуска крупных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), поэтому Европа продолжит заменять трубопроводный газ на сжиженный, отмечает издание "Нефть и капитал".

В перспективе десяти лет прогнозировать развитие газового рынка сложно, поскольку геополитическая ситуация может измениться, а возобновляемая энергетика станет настолько доступной (благодаря новым видам аккумуляторов), что ЕС продолжит снижать потребление газа без проблем, связанных с истощением поставок.

Ранее сообщалось, что Норвегия в 2024 году нарастила экспорт своего трубопроводного газа в Европу на восемь процентов, до рекордных 117,6 млрд куб. м (по данным норвежского газотранспортного оператора Gassco). При этом наибольший прирост поставок пришелся на Великобританию.

"2024 год стал рекордным по экспорту норвежского газа через транспортную систему с норвежского континентального шельфа в Европу. Этот объем представляет собой значимый источник энергоснабжения для Европы, на который приходится 30 процентов европейского импорта природного газа и примерно девять процентов общего энергопотребления. С норвежского континентального шельфа в Европу было транспортировано в общей сложности 117,6 млрд кубометров газа", — говорилось в сообщении.