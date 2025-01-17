Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Норвегия сократит добычу газа и откроет возможности для России

3:18
Экономика

Через десять лет Норвегия вдвое сократит добычу нефти и природного газа, что открывает новые перспективы для России.

Платформа
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Платформа

По мнению Андреаса Шредера из Independent Commodity Intelligence Services, сокращение производства нефти и газа в Норвегии может привести к тому, что российские энергоносители снова будут востребованы в ЕС, говорится в материале британского издания The Daily Telegraph.

Эксперт считает, что по мере роста цен из-за сокращения норвежского производства призывы открыть доступ для российского природного газа будут звучать всё громче.

Норвежский регулятор ранее сообщил, что в прошлом году страна произвела 240 миллиардов кубометров нефтяного эквивалента, что стало рекордным показателем за последние 15 лет. Однако к 2035 году производство упадёт до 110 миллиардов кубометров нефтяного эквивалента из-за истощения запасов.

Спад добычи начнётся уже в конце текущего десятилетия, и инвестиции в нефтегазовую отрасль могут лишь замедлить этот процесс.

Больше всего от сокращения добычи в Норвегии пострадает Великобритания. В 2024 году эта страна импортировала из Норвегии 29 миллиардов кубометров метана, а собственная добыча на шельфе составила 26 миллиардов кубометров. Однако с 30-х годов добыча газа на британском шельфе упадёт на 70 процентов.

Даже норвежский регулятор прогнозирует пик добычи в следующем году, а затем спад без новых открытий и инвестиций для повышения эффективности производства.

Однако мир стоит на пороге запуска крупных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), поэтому Европа продолжит заменять трубопроводный газ на сжиженный, отмечает издание "Нефть и капитал".

В перспективе десяти лет прогнозировать развитие газового рынка сложно, поскольку геополитическая ситуация может измениться, а возобновляемая энергетика станет настолько доступной (благодаря новым видам аккумуляторов), что ЕС продолжит снижать потребление газа без проблем, связанных с истощением поставок.

Ранее сообщалось, что Норвегия в 2024 году нарастила экспорт своего трубопроводного газа в Европу на восемь процентов, до рекордных 117,6 млрд куб. м (по данным норвежского газотранспортного оператора Gassco). При этом наибольший прирост поставок пришелся на Великобританию.

"2024 год стал рекордным по экспорту норвежского газа через транспортную систему с норвежского континентального шельфа в Европу. Этот объем представляет собой значимый источник энергоснабжения для Европы, на который приходится 30 процентов европейского импорта природного газа и примерно девять процентов общего энергопотребления. С норвежского континентального шельфа в Европу было транспортировано в общей сложности 117,6 млрд кубометров газа", — говорилось в сообщении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы норвегия
Обсудить
Новости Все >
Большинство обладателей электрических зубных щёток пользуются ими не правильно: как нужно?
Проверьте свои радиаторы: такая температура в квартире зимой обеспечит комфорт и сэкономит ваши деньги
Когда пить кофе с пользой для сердца? Результаты масштабного исследования
Как сделать полезное мороженое: советы от доктора Мясникова
Замшевые ботильоны, которые покорят весну 2025 года
Как выбрать город для инвестиций в недвижимость в 2025 году
Ошибки в расстановке мебели: как сделать квартиру по-настоящему уютной
Развал-схождение: что это и зачем нужно
Скоро все избавятся от микроволновой печи: это универсальное устройство упростит вашу жизнь
Как вырастить перец размером с кулак: соседи будут завидовать
Сейчас читают
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
В России стартовали продажи беспохмельной водки
Экономика и бизнес
В России стартовали продажи беспохмельной водки Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Демографическая проблема в РФ будет решена только адресной работой Любовь Степушова Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Когда пить кофе с пользой для сердца? Результаты масштабного исследования
Как сделать полезное мороженое: советы от доктора Мясникова
Замшевые ботильоны, которые покорят весну 2025 года
Как выбрать город для инвестиций в недвижимость в 2025 году
Ошибки в расстановке мебели: как сделать квартиру по-настоящему уютной
Развал-схождение: что это и зачем нужно
Скоро все избавятся от микроволновой печи: это универсальное устройство упростит вашу жизнь
Как вырастить перец размером с кулак: соседи будут завидовать
Сколько можно прожить без сна и чем это опасно для здоровья
5 правил выбора идеальной будки для вашего питомца: комфорт и безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.