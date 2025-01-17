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Олег Артюков

В Британии рассказали, что будет с активами России в случае отмены санкций

Экономика

В Европейском союзе признают, что Россия может быстро вернуть замороженные активы, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear, если санкции против Москвы будут отменены. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о поддержке продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

В публикации говорится, что в случае отмены санкций "деньги окажутся в России на следующий день", поскольку у финансовых посредников не будет законных оснований для их удержания.

Также отмечается, что с отменой санкций прекратятся торговые и секторальные ограничения в отношении России, включая поставки нефти.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством и заявляли, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в РФ, сообщает агентство "Прайм".

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны Группы семи заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчётных систем.

В России неоднократно заявляли, что наша страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад оказывает на Россию уже несколько лет. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В западных странах часто высказывают мнение, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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