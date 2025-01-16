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Любовь Степушова

Никаких секретов: у Франции и Британии нет денег на ввод военного контингента на Украину

3:54
Экономика » Финансы

Можно бесконечно долго смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и как Франция вводит войска на Украину. На этот пиар-акция затеяна вместе с Британией.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

У Франции и Британии завелись секреты по отправке контингента на Украину

Британские СМИ сообщили, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон "тайно" провели переговоры о направлении британских и французских солдат на Украину в рамках "потенциальной миротворческой миссии" "после окончания войны". И даже уже обсудили это с Владимиром Зеленским и президентом Польши Дональдом Туском.

План предусматривает, согласно The Telеgraph:

  • Введение бесполётной зоны вдоль буферной зоны.
  • Развёртывание сил быстрого реагирования в тылу и бронетехники третьего эшелона для отражения возможного наступления ВС РФ.
  • Формирование оборонительного рубежа вокруг Киева.

После бравурного начала в репортаже газеты подчёркивается, что британский премьер "ещё не полностью подписался" под этой идеей. Британских чиновников беспокоит "вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и является ли это эскалацией".

"Идея присутствия британских и французских войск на местах подчеркивает высокие ставки в сохранении единства Запада на фоне меняющейся геополитической динамики" — пишет в заключении Daily Mail.

Это пиар и есть.

Секретов нет. Под операцию не будет финансирования

На самом деле секреты есть только в воображении некоторых "инсайдеров". Если же рассуждать по существу вопроса, но ни у Франции, ни у Британии на размещение контингента вдоль 1000 км границы ЛБС (около 40 тысяч человек) денег нет.

Франция имеет огромные долговые обязательства в 113 % ВВП и платит по ним повышенные проценты, а также дефицит бюджета в 6% ВВП. Франция вступает в 2025 год фактически без бюджета из-за вотума недоверия прежнему правительству и отсутствия нового. Законопроект о финансах на 2025 год, представленный экс-правительством Мишеля Барнье, предусматривал экономию бюджета в 60 миллиардов евро.

Экономика Великобритания также стагнирует, залезает в долги и ищет статьи для сокращения расходов. Дефицит бюджета достигнет 4,5% ВВП в 2024 году. И это увеличит общую сумму государственного долга, которая была близка к 100% ВВП. Сочетание резкого падения фунта стерлингов и роста процентных выплат по долгосрочным облигациям говорит о том, что правительство перестало контролировать государственный долг и инфляцию.

Правительственный кризис в Британии ещё хуже, чем во Франции. Едва избравшись, лейбористы сумели уронить свой рейтинг доверия до 20%. Если они будут повышать налоги, а они будут их повышать, то протестный потенциал вырастет, как впрочем и во Франции. И тут, представьте себе — Париж и Лондон заявляют, что налогоплательщикам надо скинуться ещё "немного" на экспедиционные войска для Украины. 

И это мы ещё не обсудили такой вопрос, а есть ли обученные солдаты у Франции и Великобритании на эти цели.  Кризис в обеих армиях обсуждается в прессе.

Разговоры на тему ввода войск западных стран на Украину потому и вечные, что беспредметные. На этот раз это, вероятно, это проплаченная Киевом пи-ар кампания с целью подогреть настроения розовых пони. Когда нет успехов на фронте, а население отказывается воевать, только это и остаётся.

Уточнения

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер  — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы. 

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато франция украина
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