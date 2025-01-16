Китай ответил на технологические санкции США

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая начали расследование в отношении американских чипов low-end (бюджетных), что стало одним из самых серьёзных ответных действий на технологические санкции, введённые США.

Фото: Flickr.com by Ioan Sameli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кристалл чипа

Министерство торговли КНР планирует проверить, не предоставляют ли США своим производителям чипов несправедливые преимущества в виде стимулов и грантов. Также будет оценено, не происходит ли незаконного вытеснения китайских продуктов с рынка.

Проверка проводится в ответ на протесты представителей отрасли, как сообщается в ведомстве.

В сообщении не называются конкретные производители чипов, но ряд американских компаний, включая Texas Instruments Inc. и Analog Devices Inc., являются лидерами в производстве чипов low-end, таких как силовые и аналоговые чипы, отмечает "Интерфакс".

Эти чипы широко используются в современных устройствах, от автомобилей до бытовой техники, помогая регулировать потоки энергии и преобразовывать цифровые сигналы.

США уже давно обвиняют Китай в открытом финансировании своих компаний в нарушение международных торговых соглашений. Американские и европейские чиновники неоднократно выражали опасения, что китайские компании, которые быстро наращивают мощности по производству базовых чипов, могут в будущем наводнить ими глобальные рынки.

Китайские компании ранее жаловались на US Chips Act, в котором заложено около 39 миллиардов долларов на стимулирование компаний к строительству мощностей по производству высокопроизводительных чипов в США.

Ранее на этой неделе администрация президента США Джо Байдена объявила о новом раунде мер экспортного контроля в сфере чипов для искусственного интеллекта, который предусматривает ограничения для большинства стран мира.

Новые правила лишают Китай доступа к передовым системам искусственного интеллекта и вычислительным мощностям для их обучения.

При этом стоит заметить, что под ограничения попали и союзные США государства. Например, чипы разрешено экспортировать только в десять стран Евросоюза (Германия, Франция, Италия и другие). Остальные 17 государств тоже могут их получать, но эти поставки будут жестко регламентироваться.

То есть количество и номенклатура таких поставок будет существенно ограничена.