Опции в автомобиле, которые могут разорить

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые функции в автомобиле могут стать причиной значительных расходов сразу после покупки.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Например, люк на крыше может вызвать проблемы, особенно если он установлен не производителем. Даже заводской люк может начать протекать или возникнут проблемы с механизмом, предназначенным для закрывания, сообщает издание Naavtotrasse. ru.

Кроме того, проблемой могут стать лобовые стёкла большого размера, которые заходят на крышу. Даже маленькая трещина может потребовать полной замены, что особенно важно, если предстоит пройти техосмотр.

Премиальные модели с широким набором функций могут доставить много хлопот из-за избыточной электроники, что приводит к частым визитам в автосервис.

У старых роботизированных коробок передач типа DSG часто встречаются неисправности, особенно при пробеге более 100 тысяч километров, так как они известны своей капризностью и дорогостоящим ремонтом.

Фаркоп, установленный не по заводским стандартам, может вызвать проблемы при регистрации автомобиля. Если предыдущий владелец часто использовал автомобиль для буксировки тяжёлых грузов, это может негативно сказаться на долговечности кузова.

В этом случае могут возникать микротрещины, которые сначала незаметны, но впоследствии увеличиваются в размерах. Буксировка увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, что может привести к более быстрому износу основных узлов.

Между тем, в России образовался избыток автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, сообщил агентству "Автостат" генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.

По его словам, к концу 2024 года ситуация со складами была крайне неблагоприятной. К началу текущего года запасы были более чем на четыре месяца продаж, а возможно, даже на полгода.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщил, что многие автопроизводители осторожно планируют свои объёмы на этот год, поскольку 90% их прогнозов на 2024 год не оправдались. Во второй половине текущего года ожидается сдержанная загрузка производства. Первая половина этого года уже на 80% спланирована с учётом логистических сроков.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что затоваривание наблюдается как на уровне отдельных производителей, так и на уровне автодилеров, но всё индивидуально и существенно зависит как от марки, так и от дилера и региона.