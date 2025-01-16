Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Опции в автомобиле, которые могут разорить

2:47
Экономика

Некоторые функции в автомобиле могут стать причиной значительных расходов сразу после покупки.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Например, люк на крыше может вызвать проблемы, особенно если он установлен не производителем. Даже заводской люк может начать протекать или возникнут проблемы с механизмом, предназначенным для закрывания, сообщает издание Naavtotrasse. ru.

Кроме того, проблемой могут стать лобовые стёкла большого размера, которые заходят на крышу. Даже маленькая трещина может потребовать полной замены, что особенно важно, если предстоит пройти техосмотр.

Премиальные модели с широким набором функций могут доставить много хлопот из-за избыточной электроники, что приводит к частым визитам в автосервис.

У старых роботизированных коробок передач типа DSG часто встречаются неисправности, особенно при пробеге более 100 тысяч километров, так как они известны своей капризностью и дорогостоящим ремонтом.

Фаркоп, установленный не по заводским стандартам, может вызвать проблемы при регистрации автомобиля. Если предыдущий владелец часто использовал автомобиль для буксировки тяжёлых грузов, это может негативно сказаться на долговечности кузова.

В этом случае могут возникать микротрещины, которые сначала незаметны, но впоследствии увеличиваются в размерах. Буксировка увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, что может привести к более быстрому износу основных узлов.

Между тем, в России образовался избыток автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, сообщил агентству "Автостат" генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.

По его словам, к концу 2024 года ситуация со складами была крайне неблагоприятной. К началу текущего года запасы были более чем на четыре месяца продаж, а возможно, даже на полгода.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщил, что многие автопроизводители осторожно планируют свои объёмы на этот год, поскольку 90% их прогнозов на 2024 год не оправдались. Во второй половине текущего года ожидается сдержанная загрузка производства. Первая половина этого года уже на 80% спланирована с учётом логистических сроков.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что затоваривание наблюдается как на уровне отдельных производителей, так и на уровне автодилеров, но всё индивидуально и существенно зависит как от марки, так и от дилера и региона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы автомобиль
Обсудить
Новости Все >
Сыр из сырого молока может вызвать осложнения вплоть до летального исхода: кто в зоне риска?
Гипертоникам приготовиться: кардиолог рассказал, что вам нельзя делать зимой
Древний Марс был влажным: учёные нашли доказательства существования воды 3,7 млрд лет назад
Всем ли можно есть гранат?
Гана хочет сотрудничать с Россией
Топ-6 зимних головных уборов, которые выглядят стильно
Чистота без излишков: что не нужно часто стирать и протирать
Как выбрать безопасное средство для мытья домашних животных
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Почему томатная паста — секрет вашей молодости
Сейчас читают
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми Аудио 
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Красота и стиль
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году Аудио 
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Шоу-бизнес
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Сыр из сырого молока может вызвать осложнения вплоть до летального исхода: кто в зоне риска?
Гипертоникам приготовиться: кардиолог рассказал, что вам нельзя делать зимой
Древний Марс был влажным: учёные нашли доказательства существования воды 3,7 млрд лет назад
Всем ли можно есть гранат?
Гана хочет сотрудничать с Россией
Топ-6 зимних головных уборов, которые выглядят стильно
Чистота без излишков: что не нужно часто стирать и протирать
Как выбрать безопасное средство для мытья домашних животных
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Почему томатная паста — секрет вашей молодости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.