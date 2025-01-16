Китай предугадал войну с Трампом и сделал всё, чтобы Маск её остановил

С Марко Рубио в качестве госсекрктаря США, мир станем свидетелями жёсткого противостояния США и Китая. Впрочем, у китайцев есть палочка выручалочка — Илон Маск.

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Mikki Sprenkle, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Китай и США

Госсекретарь Рубио начнёт жёсткую торговую войну с Китаем

Кандидат на пост госсекретаря сенатор-республиканец Марко Рубио выступил на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. В своей речи он назвал Китай "самым могущественным, опасным и почти равным противником" и предупредил, что если Соединенные Штаты не предпримут никаких действий, то через 10 лет они столкнутся с огромными последствиями.

"Если мы продолжим идти нынешним путем, менее чем через десять лет почти все важное в нашей жизни будет подвергнуто ограничениям Китая — от лекарств до фильмов, которые мы сможем смотреть", — сказал Рубио.

Для противодействия Китая он предложил вернуть в США промышленность. Поэтому при администрации Дональда Трампа ожидается ввод пошлин на китайские товары и ответные меры Пекина, торговая война примет жёсткий характер.

Рубио также раскритиковал Китай за завоевание статуса сверхдержавы посредством обмана под предлогом интеграции в мировой порядок. По его словам, вступив в ВТО, китайцы "пожинали все выгоды, которые с этим связаны, но игнорировали все свои обязательства и ответственность".

"Вместо этого они лгали, обманывали, взламывали сети и воровали и добились статуса глобальной сверхдержавы за наш счет", — сказал Рубио.

На самом деле, после того как Китай присоединился к ВТО, американские компании и капитал получили огромные прибыли, инвестируя в Китай. Китайские товары вышли на американский рынок, что позволило американцам покупать недорогие потребительские вещи. Это были и есть реальные выгоды для населения США.

Рубио должен будет изменить позицию по Тайваню, иначе в Китай он не приедет

Рубио также пообещал укрепить обороноспособность Тайваня и предотвратить "катастрофическое военное вмешательство Китая".

Отметим, что Рубио за свою позицию по Тайваню был включен в санкционный список Китая, куда запрещён въезд. В Пекине потребуют от него официального заявления о том, что Тайвань является частью Китая. И только тогда он будет допущен к диалогу. В любом случае, при Рубио против Китая будет развёрнута вся мощь американских медиа, будет поиск новых вирусов, якобы пришедших из Китая, спекуляции на здоровье Си Цзиньпина, проблем в экономике, протестных настроениях.

Сможет ли Маск предотвратить торговую войну с Китаем?

Китайцы надеются, что такие негативные тенденции притормозит Илон Маск — влиятельный советник Трампа. Упоминается в качестве положительного примера министр обороны США во время Второй мировой войны Генри Стимсон, который "предотвратил сброс атомной бомбы тогдашним президентом США Трумэном на Киото в Японии".

Головное предприятие Маска — Tesla, построенное на дешёвые китайские кредиты, находится в Шанхае, его китайские рабочие работают сверхурочно и с меньшими зарплатами, чем Калифорнии, откуда он ушёл. Китай позволил Tesla строить заводы без китайского партнёра, что для других иностранных компаний невозможно. Маск вхож в самые высокие кабинеты в Китае, ему обещаны преференции в дальнейшей деятельности.

Будет ли его компания будет продавать автомобили в США беспошлинно, а китайские конкуренты с пошлинами, и как на это посмотрит Китай? Или Маск вернётся с Tesla в Калифорнию? За этим будет интересно наблюдать, учитывая, что размер его состояния зависит от курса акций Tesla.

Уточнения

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2024 году, после победы Дональда Трампа на выборах, он был выбран как номинант на должность государственного секретаря США; его назначение должен утвердить Сенат после инаугурации Трампа.



И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X).





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