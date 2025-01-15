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Олег Артюков

В США рассказали, почему замораживание активов России было плохой идеей

2:20
Экономика

Западные государства ввели санкции против России, которые привели к заморозке активов Центрального банка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Это решение американского правительства захватить российские средства оказалось ошибочным и может вызвать серьёзные проблемы для Вашингтона, сообщает The Daily Reckoning.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

"Когда Трамп вступит в должность, его ждёт множество проблем и ошибок, совершённых администрацией Байдена", — считает автор американского издания.

Обозреватель The Daily Reckoning отмечает, что Трамп оказался в сложной ситуации из-за замороженных российских активов. Негативные последствия этого решения уже дают о себе знать.

На фоне западных санкций в мире вырос спрос на золото. Центральные банки многих стран активно скупают драгоценные металлы, которые считаются наиболее надёжным активом в условиях геополитической нестабильности.

В результате цена на золото выросла более чем на 40 процентов с момента заморозки российских активов. Одновременно с этим резко снизился спрос на американские долговые обязательства.

"Конфискация снизила интерес иностранных инвесторов к казначейским облигациям. Если бы правительство не заморозило активы России, я уверен, что спрос на казначейские облигации США резко вырос бы по мере повышения процентных ставок", — пишет автор материала.

По его мнению, замороженные российские активы могут стать большой проблемой для Трампа. Если он вернёт России её деньги, противники нового президента США будут обвинять его в том, что он стал марионеткой Путина. Если же он не вернёт деньги, популярность казначейских облигаций США среди центральных банков продолжит падать.

"В любом случае, администрация Байдена открыла ящик Пандоры. Теперь каждый центральный банк в мире знает, что его активы в США подвержены определённым рискам. В результате, я не думаю, что рынок казначейских облигаций когда-либо полностью восстановит своё доминирующее положение. У Трампа, безусловно, есть шанс замедлить спад, но обратить его вспять будет невероятно сложно", — считает автор материала.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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