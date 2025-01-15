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Олег Артюков

В Германии недовольны компаниями, которые продолжают работу в России

3:02
Экономика

Страны Запада, в первую очередь США, стремятся дестабилизировать ситуацию в России и нанести значительный урон её экономике. Для этого вводятся многочисленные ограничения, которые затрудняют доступ России к технологиям и финансовым ресурсам.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Несмотря на это, Россия продолжает получать значительные доходы от налоговых отчислений, которые делают иностранные компании, в том числе американские и европейские, в российский бюджет, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Автор материала возмущается по поводу того, что западные компании продолжают работать в России и платить налоги, принося стране миллиарды долларов.

Обозреватель Frankfurter Rundschau отмечает, что большое количество западных компаний продолжают работать в России и исправно платить налоги. Прибыль страны исчисляется миллиардами долларов.

В частности, только американские корпорации заплатили 1,2 миллиарда долларов налогов в 2023 году.

Немецкий бизнес за аналогичный период выплатил России 693 миллиона долларов, а австрийский — 579 миллионов долларов.

"Западные компании продолжают работать в России и платят миллиарды долларов Путину", — недоволен автор материала.

В Германии считают, что такая ситуация сводит на нет санкции, введённые США и ЕС. В связи с этим некоторые аналитики призывают западные компании свернуть свою деятельность в России. Однако это может вызвать проблемы, так как для этого им придётся продать свои активы с большой скидкой.

По данным Newsweek, в России остается бизнес 123 крупных американских компаний с разной степенью вовлеченности. Также в РФ продолжают работу 328 средних и малых предприятий американских компаний.

Среди крупнейших компаний из США, уплативших налоги в России в 2023 году, указаны Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Mondelez, Citigroup, Johnson & Johnson, Coca-Cola Hellenic, Weatherford, Cargill и другие.

Москва продолжает сотрудничество с представителями западного бизнеса и готова к взаимодействию с заинтересованными компаниями при условии корректных отношений, заявил ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что Россия никого не дискриминирует, в отличие от оппонентов.

"Взаимодействие с западным бизнесом не прекращалось, оно поддерживается. Американские, европейские или японские компании имеют большой опыт участия в развитии отечественного рынка, который, кстати, неизменно отвечал им взаимностью", — сказал Биричевский.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бюджет
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