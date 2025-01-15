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Олег Артюков

В США объяснили, почему обыграть БРИКС Трампу будет проблематично

3:54
Экономика

Новый президент США Дональд Трамп намерен противостоять БРИКС. Однако у его оппонентов есть преимущество, поскольку в результате изменений в мировой расстановке сил Глобальный Юг оказался в выигрыше, говорится в материале издания Foreign Affairs.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Его автор отмечает, что Трамп обещает ужесточить политику в отношении мигрантов и повысить пошлины. Это может привести к росту инфляции и увеличению процентных ставок.

Трамп намерен сосредоточить внимание на Китае, что затруднит для Пекина роль альтернативного рынка и источника инвестиций для большинства стран мира.

При этом Трамп не проявляет интереса к незападным странам, и его возвращение в Белый дом может помочь странам Глобального Юга отстаивать свои интересы. Враждебное отношение Трампа к международным нормам может заставить страны Глобального Юга сотрудничать, считает автор Foreign Affairs.

Глобальный Юг — это разнообразный регион, включающий страны с разным уровнем благосостояния и влияния. Не все страны действуют в одном направлении, например, Индонезия и Аргентина. Индия стремится найти баланс между солидарностью и стремлением стать крупным игроком на мировой арене.

В середине XX века страны Глобального Юга боролись за суверенитет и экономическую справедливость. В 1960-е годы они достигли компромисса с мировыми державами в вопросе нераспространения ядерного оружия.

В конце 1970-х и начале 1980-х США настаивали на проведении внутренних реформ, стремясь к соответствию либеральному порядку под своим руководством. Программы структурной перестройки МВФ и Всемирного банка требовали финансового дерегулирования и мер жёсткой экономии. Однако глобализация развивалась неожиданным образом. Она принесла богатство многим бывшим колониям и вывела Китай на позиции восходящей державы.

Бывший президент США Билл Клинтон выступал за идею взаимосвязанного мира, нарушая нормы, но акцент на "основанном на правилах порядке" позволил странам Глобального Юга использовать международные институты.

ВТО стала платформой для обсуждения и заключения сделок между развивающимися странами и более сильными экономиками. Всемирная конференция по положению женщин в Пекине в 1995 году усилила международную поддержку гендерного равенства. Киотский протокол предоставил развивающимся странам механизм для получения финансовой и технической поддержки в области охраны окружающей среды. Всемирный банк провёл реформы и начал уделять приоритетное внимание программам по снижению бедности и устойчивому развитию.

Однако после терактов 11 сентября США начали применять силу в Афганистане, Ираке и других странах, что привело к гибели миллионов людей. США подвергали пыткам задержанных из развивающихся стран и притесняли мусульман и их религию, руководствуясь расистскими мотивами. Бывший президент США Барак Обама превратил Йемен в испытательный полигон, что привело к хаосу в этой стране.

Финансовый кризис 2008 года показал, насколько прогнившими были основы либерального международного порядка.

В это время возросла роль G20, которая стала главным форумом глобального экономического управления, расширив представительство развивающихся экономик.

В первое президентство Трампа международные организации не играли значительной роли, что ослабило влияние Глобального Юга.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс дональд трамп
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