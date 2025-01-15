Греция озаботилась высокими ценами на энергоресурсы

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Греции обратил внимание главы Еврокомиссии на дисбаланс цен на электроэнергию в Европейском союзе после сокращения поставок российского газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

По его словам, стоимость энергии в странах Юго-Восточной Европы растёт быстрее, чем у северных стран Евросоюза, с тех пор как начались перебои с поставками газа из России.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором указал на разницу в ценах и напомнил о свободном перемещении товаров и услуг внутри ЕС. Это, по идее, должно способствовать выравниванию цен.

"Мы не можем допустить, чтобы в одной стране цены на электроэнергию выражались трёхзначными цифрами, в то время как в другой стране они были нулевыми или отрицательными", — цитирует письмо Мицотакиса агентство Reuters.

В документе подчёркивается, что текущие цены на энергоносители требуют новых и быстрых мер.

В качестве предложений Мицотакис предлагает дать европейским компаниям больше возможностей для инвестирования в газовые проекты и инфраструктуру. Также необходимо найти технические решения и инструменты регулирования для обеспечения нормального перетока электроэнергии внутри блока.

Кроме того, по мнению греческого премьера, Европе нужны новые контракты на поставки углеводородов для обеспечения безопасности. Он считает, что невозможно быстро отказаться от использования углеводородов, и Европа ещё как минимум два десятилетия будет зависеть от них. Поэтому необходимо активно решать проблему их поставок.

Что касается распределительных сетей для электроэнергии, ЕС должен пересмотреть своё долгосрочное планирование, чтобы учесть имеющиеся ресурсы и технологии в каждой стране и предусмотреть компенсацию для тех, чьи инвестиции принесли значительные выгоды, сообщает издание "Нефть и капитал".

Ранее необходимые инвестиции в распределение энергии в ЕС были оценены в 584 миллиарда евро на десятилетний период, включая подключение новых объектов возобновляемой энергетики.

Напомним, что Европа ввела уже 15 раундов санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Среди этих ограничений — многочисленные запреты на российские углеводороды, направленные на сокращение доходов России от продажи нефти и газа.

Сейчас ЕС готовится к 16-му пакету санкций, который продолжит запрещающие меры в отношении российского голубого топлива. Стоит ли говорить, что эти запреты наносят ущерб и европейским потребителям.