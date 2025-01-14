Страны Европейского союза ввели экономические ограничения в отношении России, которые должны были повлиять на её доходы от экспорта энергоресурсов. Однако европейские государства рассчитывали таким образом и снизить свою зависимость от поставок газа из Российской Федерации.
В результате сложилась парадоксальная ситуация: Европа сама угодила в ловушку из-за своих же санкций, говорится в материале французского издания Agriculture et Environnement.
"В то время как Европейская комиссия ужесточает санкции против Москвы и приветствует сокращение импорта российского газа, Европейский Союз одновременно увеличивает импорт российских азотных удобрений", — сообщили авторы французского издания.
По данным Agriculture et Environnement, за последние несколько лет Европейский союз закупил у России азотных удобрений более чем на шесть миллиардов евро. Это означает, что ЕС заменил одну зависимость на другую, считает автор материала.
С одной стороны, европейские страны стали меньше покупать российского газа, а с другой — резко вырос импорт удобрений из России. Таким образом, Россия продолжает зарабатывать миллиарды на своих поставках в Европу.
"Проще говоря, если путинская Россия продаёт меньше газа, то только для того, чтобы экспортировать больше удобрений! В довершение абсурда, этот экспорт приносит ей прибыль", — говорится в публикации.
По мнению журналистов, Европейский союз позволил заманить себя в ловушку. Дело в том, что на газ приходится до 80 процентов себестоимости производства азотных удобрений. Стоимость топлива в ЕС постоянно колеблется и в среднем составляет 14 долларов за миллион британских тепловых единиц. Для сравнения, в России за аналогичное количество топлива придётся заплатить всего 1,5 доллара.
Российские производители наводняют европейский рынок удобрениями по низким ценам, что ставит европейскую промышленность в тяжёлое положение. Например, у одного из крупнейших производителей удобрений в регионе — компании Yara — выручка упала на 35 процентов, а чистая прибыль с 2,8 миллиарда долларов до 54 миллионов долларов в 2023 году.
"Ситуация действительно абсурдная", — считают во Франции.
Отметим, что это далеко не единственная публикация на данную тему в европейской прессе. Однако фермеры в странах Европы будут покупать российские удобрения, пока им это выгодно. Что, собственно, и происходит.
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