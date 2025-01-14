Bloomberg сообщил о срочной скупке нефти китайскими компаниями

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне ужесточения санкций США в отношении энергетического сектора России, китайские государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы активно скупают партии сырой нефти на Ближнем Востоке и в других регионах, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

По информации агентства, китайские компании готовятся к возможным перебоям в поставках топлива из-за ужесточения санкций в отношении России и Ирана, что может привести к ограничению поставок сырой нефти в краткосрочной перспективе.

Такие компании, как Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, активно ищут возможности для покупки сырой нефти. Рассматриваются различные сорта нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки. Особенно востребованы грузы с поставкой в феврале.

Этот шаг вызван опасениями, что небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы, которые уже находятся под давлением, могут быть вынуждены сократить производство топлива, если у них больше не будет доступа к более дешёвой российской и иранской сырой нефти.

Агентство отмечает, что если мелкие игроки не смогут обеспечить поставки, то более крупные государственные нефтеперерабатывающие компании будут вынуждены вмешаться, чтобы предотвратить дефицит внутреннего топлива, например, дизельного. Это позволит им занять долю рынка и гарантировать энергетическую безопасность страны.

Стоит отметить, что западные СМИ активно распространяют информацию о том, что индийские и китайские компании перестали принимать партии российской нефти после введения США новых санкций.

Однако такие сообщения появляются довольно часто, и насколько они соответствуют действительности, остаётся под вопросом.

Например, в марте прошлого года сообщалось, что Индия приостановила закупки российской нефти. Утверждалось, что торговля была приостановлена из-за отказа западных страховых компаний обслуживать суда, которые транспортировали российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Это выше так называемого потолка цен, установленного западными странами. Якобы страховые и обслуживающие компании, а также потенциальные покупатели опасались санкций.

Однако эти сообщения оказались неверными. Индия осталась одним из крупнейших покупателей российской нефти.