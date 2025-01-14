Во Франции рассказали о российском флоте ядерных колоссов

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно Россия представила миру свой новый атомный ледокол, который поражает своими размерами. Судно, получившее название "Якутия", символизирует новую эру доминирования в арктических регионах.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ледокол

На фоне санкций Кремль активно развивает флот таких судов в Арктике, говорится в материале французского издания Media24.

"Россия создаёт настоящий флот ядерных гигантов, чтобы преодолеть арктические льды и открыть новые торговые пути", — пишет автор французского издания.

Новый российский ледокол длиной 172,7 метра и шириной 34 метра может плавать с минимальной осадкой 9,03 метра. Его способность ломать лёд толщиной до трёх метров и семилетняя автономность благодаря двум ядерным реакторам по 175 МВт каждый делают его ключевым игроком в арктических водах.

Во Франции с удивлением отметили, что, несмотря на санкции, Россия не собирается останавливаться на достигнутом. "Чукотка", судно аналогичного с "Якутией" проекта, в настоящее время находится в стадии строительства. Кроме того, страна объявила о планах построить ещё два таких ледокола к 2030 году. Эти суда будут задействованы на стратегически важном Северном морском пути.

"Несмотря на санкции, препятствующие приобретению западных комплектующих, Россия оснастила "Якутию" оборудованием в основном отечественного производства. Эта технологическая независимость подчёркивает способность России разрабатывать сложные технологии, несмотря на текущие геополитические проблемы", — говорится в материале.

По мнению его автора, развёртывание таких атомных ледоколов имеет решающее значение для стратегии России по покорению Арктики. Этим манёвром она сможет не только обеспечить навигацию в труднодоступных северных морях, но и реализовать свою геополитическую задумку.

Москва уже сотни лет стремится получить круглогодичный и безопасный выход к морю, и Северный морской путь, проходящий вдоль северного побережья России, должен помочь ей в этом.

Стоит отметить, что объём грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году достиг исторического максимума в 37,9 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,6 млн тонн.

По данным "Росатома", в 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов — 92, а объем транзитных грузов превысил три миллиона тонн, что в полтора раза больше показателей 2023 года.

Специалисты "ГлавСевморпути" рассмотрели 1312 заявлений на плавание в акватории СМП, что стало максимальным показателем за всю историю действия разрешительного порядка плавания.