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Любовь Степушова

В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток

4:21
Экономика » Прогнозы и статистика

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", науськивая Украину, заявил Лавров. В Турции назвали последствия возможного теракта для Европы.

Турецкий поток
Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий поток

США науськивают Украину для теракта на "Турецком потоке"

"США дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия ЕС. Где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы вслед за "Северными потоками" ещё и "Турецкий поток" вывести из строя", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января.

Минобороны РФ заявил 11 января о попытке атаки дронов по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу на юг Европы. По словам минобороны в Telegram, были незначительно повреждены здание и оборудование компрессорной станции, после устранения неполадок подача газа продолжила осуществляться в штатном режиме.

Турецкий эксперт: цены на газ в ЕС вырастут на 25-60%

Вероятность новых атак на инфраструктуру "Турецкого потока" достаточно высока, так как на сегодняшний день это уже единственный российский газопровод в Европу. Согласно оценке турецкого эксперта президента Исследовательского центра энергетических стратегий и политики Турции (TESPAM) Огужана Акьенера, в случае нанесения реального ущерба ввод станции "Русская" в эксплуатацию может занять месяцы.

В этом случае цены на газ в ЕС вырастут ещё на 25% после повышения на 20% в результате перекрытия Украиной своей ГТС.

"Если решение такой ситуации не будет найдено в краткосрочной перспективе, возможно увеличение на 50-60% в зависимости от сезонных условий", — сказал эксперт газете Milliyet.

Протяжённость газопровода "Турецкий поток" составляет более 930 километров, и он проложен по дну Чёрного моря. Поэтому существует возможность и взорвать трубу в море. О таких попытках рассказал ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, "наши корабли охраняют эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют".

Der Spiegel со ссылкой на осведомлённые источники подтвердил эти данные. Как пишет издание, Залужный в бытность главкомом ВСУ предложил "расширить операцию" на "Северных потоках" и на "Турецкий поток", атака на который "позже потерпит неудачу".

Последний аргумент США — уничтожение "Турецкого потока"

Несмотря на санкции и заявления о сокращении зависимости от российских энергоносителей экспорт российского газа в Европу по трубопроводам в 2024 году вырос на 13,4% и почти достиг 33 млрд кубометров, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем. При этом поставки по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом через Украину — 16,7 млрд кубометров (рост на 22,3%) против 16,1 млрд кубометров (+5,4%). В 2025 году "Газпром" готов экспортировать 25 млрд кубометров в Турцию и 15 млрд — в Европу через "Турецкий поток". Тем самым будут почти полностью перекрыты потери украинского транзита.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, 13 января, что предполагаемое "нападение" на трубопровод "Турецкий поток" представляет собой посягательство на суверенные права стран, которые его используют. Хотелось бы услышать от него о санкциях на киевский режим.

Пока он существует, готовый на перманентные теракты в отношении РФ, никаких договорённостей с США не будет. Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той стране, которая сейчас называется Украиной", заявил Лавров. Но для урегулирования нужно договариваться о более масштабных вопросах, в евразийском формате, подчеркнул министр.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы теракт украина сергей лавров турецкий поток
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