Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале января завершился контракт на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему, и он не был продлён.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Украина отказалась продлевать контракт, объясняя это желанием нанести финансовый ущерб России, которая получает значительную прибыль от экспорта энергоресурсов, говорится в материале немецкого издания Merkur.

Это решение стало проблемой для ряда европейских стран, таких как Венгрия и Словакия, которые сильно зависят от поставок топлива из России. Однако не только они выражают беспокойство.

"Последствия прекращения поставок газа из России ощущают не только страны Европейского союза. Неожиданные сигналы тревоги поступают из Лондона", — отмечает автор немецкого издания.

Британская энергетическая компания Centrica сообщает о дефиците энергоресурсов в стране. Представители компании отмечают, что необычно низкие температуры и прекращение поставок российского газа привели к снижению запасов до тревожного уровня.

По информации немецкого издания, правительство Великобритании пытается успокоить общественность. Чиновники выражают надежду на то, что страна будет иметь достаточные запасы газа и электроэнергии для удовлетворения спроса этой зимой.

По оценкам Centrica, газовые хранилища Великобритании заполнены только наполовину. Таким образом, запасы газа в стране на 26% ниже, чем в прошлом году.

"Великобритании внезапно не хватает российского газа… Лондон внезапно оказался в энергетическом кризисе", — удивляются в Германии.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Газовые хранилища ЕС заполнены только на 69 процентов, что намного ниже показателей прошлого года, когда в это время года они были заполнены на 84 процента.

Немецкие СМИ отмечают, что такая ситуация стала неожиданностью. Ранее предполагалось, что перекрытие газового вентиля станет проблемой для президента России Владимира Путина и его страна понесёт значительные убытки. Однако пока проблемы наблюдаются только в Европе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом.