Или тратьтесь на войну, или учите русский язык. И Гренландию придётся отдать США — Рютте в Европарламенте

Генсекретарь НАТО Рютте устроил истерику, выступая в Европарламенте. Он объяснил парламентариям, что под их русофобство нужна производственная база и что надо отдавать Трампу Гренландию.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Генсек НАТО Марк Рютте

Страны НАТО не в состоянии обеспечить Украине позицию силы

Недавно получивший высший пост в НАТО Марк Рютте начал своё выступление в Европарламенте с утверждения о том, что Украина сейчас находится не в том состоянии, чтобы вести переговоры с Россией "с позиции силы", потому что уступает ей по ресурсам, а страны НАТО не в состоянии конкурировать с РФ даже в производстве снарядов.

"Если вы посмотрите, что Россия производит сейчас за три месяца, то это то, что весь НАТО производит от Лос-Анджелеса до Анкары за целый год. Экономика России не больше, чем Нидерландов и Бельгии, вместе взятых. И они (россияне) производят за три месяца то, что производит весь НАТО за год", — подчеркнул Рютте.

Он призвал не сравнивать ВВП РФ, который составляет около 3% от мирового, с ВВП стран НАТО с 30,3% мирового, а сравнивать ВВП сторон по покупательной способности, потому что в России за те же деньги можно купить намного больше, а также "у них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с большей скоростью, и они в основном создали военную экономику".

Иными словами, парламентарии ЕС узнали от Рютте, что сила НАТО дутая, потому что есть реальная экономика, а есть виртуальная, которая раздута за счёт капитализации сферы услуг на бирже.

Если ЕС не потратится на войну, то будет учить русский язык

Рютте пригрозил, что если страны ЕС не вложатся в свои военные производства, то европейцам следует начать "посещать курсы русского языка или отправляться в Новую Зеландию". Никакой заботы об Украине, налицо забота, как говорят на Западе, "о своих задницах".

Рютте предложил фонд Еврокомиссии в 1,5 млрд евро для развития ВПК раздать не только внутри ЕС, но и в США, и другим не входящим в ЕС странам (против чего выступает Франция), чтобы наладить выпуск снарядов хотя бы. Но тут же добавил, что "мы не находимся в состоянии войны".

"Я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира", — сказал Рютте.

И это сводит на нет все его страшилки о России, потому что раз не в состоянии войны, то что тогда европейским элитам рисковать своими денежками и насиженными местами.

План Рютте уничтожит нынешнюю элиту Евросоюза

По словам Рютте, для достижения целей альянса по сдерживанию РФ государствам-членам, придётся тратить до 3,7% ВВП на оборону. И он предложил эти деньги взять из "социалки".

"В среднем европейские страны тратят до четверти своего национального дохода на пенсии, здравоохранение и системы социального обеспечения, и нам нужна лишь малая часть этих денег, чтобы значительно усилить оборону", — заявил Рютте членам Европарламента.

Заметим, что те политики, которые на такое подпишутся, исчезнут с политической сцены. С другой стороны, что делать, если Трамп хочет 5% от ВВП и экономически это невозможно почти для всех 32 членов альянса. Рютте пригрозил, что если отказаться от зонтика США, то для создания собственной системы безопасности надо тратить 10% ВВП.

При такой дилемме генсек НАТО признал, что Гренландию ЕС отдаст США:

"Вопрос не в том, кто управляет Гренландией. Нам нужна стратегия для Арктики".

Это безвыходная ситуация для элит современной Европы, и выход будет найден силами, которые присоединятся к Венгрии и Словакии после предстоящих избирательных циклов. Они наплюют на Украину и замирятся с Россией, стремясь поддержать уровень жизни в своих странах.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее — премьер-министр Нидерландов (2010—2024), лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (2006—2023).



Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.



