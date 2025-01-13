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Олег Артюков

Импорт из России в Латвию растёт, несмотря на санкции

3:36
Экономика

Несмотря риторику властей Латвии и санкции, в первые десять месяцев 2024 года эта страна импортировала алкогольные напитки, жидкости и уксус на сумму 651,4 миллиона евро. Это внушительная сумма, особенно если учесть, что за весь 2021 год она составляла всего 504,9 миллиона евро. Неужели потребление алкоголя так резко выросло, задаётся вопросом издание Baltus Balls.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой: за этот период произошли изменения в международных отношениях и геоэкономике, отмечает автор материала. И, как говорится, "рынок порешал": Латвию стали использовать как страну-посредника для экспорта алкогольной продукции, например, в Россию и Белоруссию. Так что страна остаётся лидером по поставкам алкогольной продукции в Россию, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Торговля продуктами питания, даже если компания латвийская, не направлена на обеспечение населения продуктами и напитками по доступным ценам. Цель — максимизация прибыли для владельцев бизнеса, делает открытие автор. И если это будет выгодно, они будут торговать с Монголией или Островами Кука. Всего 1326 предприятий в Латвии сделали импорт продуктов своей основной задачей.

За январь-октябрь 2024 года из Украины в Латвию было поставлено продуктов на 84,9 миллиона евро, а из России — на 151,1 миллиона. И это после всех возможных санкций.

Например, импорт свёкольной мякоти для корма скота из России в первые десять месяцев 2024 года составил 28,6 миллиона евро. В то время как в 2022 году — всего 1,6 миллиона.

Также и импорт масличных жмыхов из России, стоимость которых за последние два года снизилась, но ненамного — 54,5 миллиона евро в 2022 году по сравнению с 45,9 миллиона в первые 10 месяцев 2024 года. Конечно, можно закупать корма для животных в Евросоюзе, но тогда и стоимость будет соответствующей.

Россия заняла второе место после Литвы по импорту кормов в Латвию — 74 983 961 евро и 80 531 806 евро за первые 10 месяцев 2024 года.

А белорусская водка, оказывается, представляет собой особую ценность: в 2020 году её привезли на сумму два миллиона евро.

В 2021 году, когда бывший министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс совместно с тогдашним мэром Риги Мартиньшем Стакисом сняли флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, что привело к взаимному отзыву послов, импорт водки составил уже 3,1 миллиона евро.

А всего за десять месяцев прошлого года импорт белорусской водки в Латвию составил 3 миллиона 400 тысяч евро.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы латвия белоруссия
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