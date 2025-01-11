Санкции США не затронули крупнейших экспортёров и покупателей российской нефти

4:14 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Чтобы санкции США были болезненными необходимы меры к покупателям российской нефти — Китаю и Индии. Но торговля РФ с этими странам ведётся давно не в долларах.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Российская "нефтянка" готовилась к санкциям и имеет опыт их обхода

Минфин США ввёл санкции против добывающих компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", которые обеспечивают 30% российского морского экспорта нефти, страховых компаний "Ингосстрах" и "Альфастрахование", а также против более чем 30 нефтесервисных компаний и 183 танкеров и кораблей сопровождения. Кроме того, под санкции попал проект "Восток Ойл", проект "Арктик СПГ-2" и сербская компания NIS, являющаяся дочерней структурой "Газпром нефти".

Цель санкций— ограничить способность России получать доходы в долларах США от экспорта энергоносителей, "которые она использует для подпитки своей жестокой войны против Украины и другой вредоносной иностранной деятельности".

Как пишет Bloomberg, для добывающего сектора болезненными санкции не будут, поскольку основную часть нефтесервисных услуг в РФ оказывают отечественные компании, в том числе бывшие филиалы ушедших глобальных нефтесервисных компаний, которые сохранили оборудование, персонал и ноу-хау. По оценкам исследовательской компании Rystad Energy A/S, год назад лишь около 15% российского рынка бурения зависело от иностранных технологий.

Также лишь к краткосрочным последствиям приведут санкции против "непрозрачных трейдеров", торгующих российской нефтью. Они просто будут переименованы и вернутся на рынок. По мнению Bloоmberg, найдутся фирмы-однодневки и в страховании. Добавим, что санкции США не являются препятствием для страхования в российской юрисдикции, так как транзакции могут проходить вне долларовой платёжной зоны, например, в юанях или рупиях.

Конечно, перебои будут в торговле, но обходные пути есть. Компании "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз"найдут другие танкеры для фрахта или опять же переименуют имеющиеся. Может также использоваться метод перемещения грузов с одного танкера на другой перед поставкой.

Санкции не затронули крупнейших игроков на рынке нефти

Российские аналитики предполагают, что санкции затронули крупных, но не крупнейших российских добытчиков и экспортёров — "Роснефть" и ЛУКОЙЛ (60% экспортного рынка), санкционирование которых привело бы к значительному росту мировых цен на нефть. А последствия от санкций на "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" были предсказуемы, и к ним подготовились. Первая компания имеет развитую сеть нефтепереработки в России и может перенаправить часть экспортных объемов на внутренний рынок. А вторая обладает большими накоплениями на валютных депозитах за границей.

Эксперты не исключают своп-схемы торговли, когда попавшие под санкции нефтяники будут экспортировать нефть коллег по цеху.

Торговля нефтью с Индией и Китаем не ведётся в долларах

Российский рынок акций не отреагировал на санкции. Цены на нефть 10 января выросли на 3% до самого высокого уровня за три месяца.

Если не будут приняты меры против покупателей российской нефти, то санкции не будут эффективны, указывает агентство Bloоmberg. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия. Санкций на них не будет, иначе Индия перестанет быть "стратегическим союзником США" и "сдерживать Китай", а Китай может ответить своими санкциями, например, эмбарго на поставки в США редкоземельных металлов. Кроме того, торговля РФ с Китаем и Индией ведётся на 80-90% в юанях и рупиях и других валютах, которые, в отличие от доллара США, позволяют обойти западные санкции. Ожидается также вступление в действие новой платёжной системы БРИКС, которая не будет контролироваться США.

Уточнения

Теневой флот России — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых в связи со вторжением России на Украину. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, т.н. удобные флаги, и часто меняют свои названия.



ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.



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